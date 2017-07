CARMEN RIMAURO/ Alessio le dà il due di picche, storia è finita? (Temptation Island 2017)

Carmen Rimauro, single di Temptation Island

STORIA AL CAPOLINEA CON ALESSIO?

Carmen Rimauro è la bella single che con la sua bellezza ha ipnotizzato Alessio, fidanzato con Valeria, che non riesce a tenersi a freno, sarà la somiglianza con la sua fidanzata, che lo porta a stare così vicino alla bella Carmen. Decisamente disinibita, la tentatrice mostra da subito il suo interesse per Alessio e i due sembrano da subito molto intimi e presi l’una dall’altro. Fin dal primo giorno, Alessio, ha accantonato il ricordo della fidanzata Valeria, per dedicarsi a Carmen e tra balletti e giochini i due si sono scambiati coccole e carezze. Ma a Valeria, questo non va giù, e fin dalla prima settimana, in lacrime ha affermato di aver capito che il loro non era vero amore, e che forse Alessio, fino ad allora, non l' aveva mai lasciata, semplicemente perchè le faceva comodo avere qualcuno che accudisse lui e la loro casa. Carmen chiede attenzioni, che Alessio le dà senza preoccuparsi di ciò che potrà vedere la bella Valeria. Dopo il bagno al tramonto, le coccole in riva al mare, il bacio sfiorato, ma è questo punto che ad Alessio vengono i sensi di colpa, ed inizia a prendere le distanze dalla prorompente Carmen, alla quale il distacco non va proprio giù. Lui si allontana e si lascia andare a una frase antipatica che offende Carmen. Alessio decide di doverle una spiegazione e le confida, che tutte quelle effusioni scambiate il giorno prima, non erano rivolte a lei, ma mentre l'accarezzava il suo unico pensiero era Valeria. Alessio decide di chiarirsi con Carmen, e fermare tutto ciò, che si era creato tra di loro.

CARMEN RIMAURO DA UOMINI DONNE A TEMPTATION ISLAND

Passato da corteggiatrice per Carmen Rimauro, che arriva da Maria de Filippi, per corteggiare il tatuato Manuel; il quale pur essendo molto attratto dalla bella napoletana, decide di abbandonare il trono per problemi personali. Timido e imbarazzato, ammette di provare un interesse per le sue corteggiatrici, tra cui c'era Carmen, ma non così alto da poter tornare a casa con una di loro. Carmen accetta la dichiarazione, e torna a casa. Nelle esterne con Manuel, Carmen è sempre stata molto timida, imbarazzata e a disagio con le telecamere; ma a Temptation Island, si è rilevata una tentatrice da urlo, tanto da mandare in escandescenza Alessio, fidanzato della bella sarda Valeria, con la quale convive a Roma e lasciarsi andare. Spietata mostra il suo interesse per Alessio, dove arriva addirittura a sfiorargli le labbra. La sua intimità e confidenza con il ragazzo le è costato un fiume di critiche sui social, che le hanno rimproverato, senza mezzi termine, la sua storia con Alessio. Nella prossima puntata cosa succederà? Carmen ha accettato la decisione di Alessio di mantenere le distanze o continuerà a tentarlo? La sua storia con Alessio avrà convinto Valeria a decidere di tornare a casa da sola e chiudere la sua storia con Alessio?

