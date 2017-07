CHERRY SEASON ANTICIPAZIONI/ La terza stagione si farà in Italia? Ecco le ultime indiscrezioni

Cherry Season

Arrivano ottime notizie per i circa due milioni di spettatori che ogni pomeriggio seguono su Canale 5 le vicende di Cherry Season, le stagioni del cuore. E' noto che la serie in Turchia si è già conclusa da diversi anni con il tradizionale lieto fine: nelle 51 puntate della prima stagione e 8 della seconda (alcune delle quali girate a Roma), Ayaz e Oyku si sono sposati e sono diventati genitori di due gemelli chiamati Serkan e Ozge come i due rispettivi interpreti. La speranza dei fan italiani che non sia finita qui però non manca, soprattutto dopo una clamorosa indiscrezione rilasciata qualche giorno fa dal settimanale Tutto: secondo il tabloid, infatti, in futuro potrebbe essere girata una terza stagione della soap, questa volta ambientata completamente in Italia per soddisfare le richieste del grande pubblico. Al momento non c'è una data nè tanto meno una location scelta per le riprese che comunque sia potrebbero riportare Serkan Cayoglu e Ozge Gurel nel Belpaese.

CHERRY SEASON, LE ANTICIPAZIONI: LA TERZA STAGIONE SI FARA'?

I FAN POSSONO RIPRENDERE A SPERARE

Secondo quanto riportato dal settimanale Tutto, la terza stagione di Cherry Season, le stagioni del cuore potrebbe essere girata proprio in Italia in un luogo e tempo ancora da confermare. Sebbene in Turchia la serie sia stata chiusa definitivamente, il successo italiano avrebbe spinto Mediaset ad un clamoroso colpo di scena, insperato fino a qualche settimana fa. I protagonisti della soap si erano già recati in Italia nel corso della stagione (le puntate andranno in onda da fine agosto) dove la stilista si era rifugiata dopo un litigio con il marito. Ne erano conseguiti alcuni splendidi episodi romani durante i quali la coppia si era riappacificata trascorrendo anche la prima notte di passione insieme (da marito e moglie). L'esperimento riuscito potrebbe quindi indurre a ripetere una simile produzione? Ovviamente per avere la risposta dovremo pazientare ancora qualche tempo e soprattutto capire se gli ascolti saranno all'altezza delle aspettative: negli ultimi tempi, infatti, Cherry Season ha perso l'appeal della scorsa estate.

