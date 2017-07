CHICAGO P.D. 3/ Anticipazioni e diretta puntate 24: canzone di Gregory Williams Yates e Animale notturno

Chicago PD 3

Torna stasera la serie televisiva americana Chicago P.D. 3 con due nuovi episodi della terza stagione. Italia 1 propone così una seria poliziesca per gli amanti del genere che, prima di seguire le nuove avventure della squadra di Chicago Pd potranno appassionarsi alle vicende di Law e Order. I nuovi episodi di Chicago Pd andranno in onda a partire dalle 22.05. Gli episodi saranno visibili sia su Italia 1 che in streaming grazie al portale di Mediaset, su diversi dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone cliccando qui. Cosa succederà, dunque, nei nuovi episodi di Chicago P.D. 3? Nel primo episodio, dal titolo “Canzone di Gregory Williams Yates”, due serial killer riescono a scappare di prigione. Uno dei due viene immediatamente ritrovato e torna in carcere mentre l’altro, Gregory Yates resta libero. Contemporaneamente alla fuga del serial killer, a Chicago, aumenta vertiginosamente il numero degli omicidi che vengono subito addebitati a Yates. Si scopre che il serial killer ha utilizzato il telefono di Lindsay quando ha ricevuto la sua visita in prigione. Lindsay, così, riceve una telefonata da Gregory Yates che le dice di essere nella sua casa natale per uccidere il padre biologico.

CHICAGO P.D. 3, ANTCIPAZIONI PUNTATA 24 LUGLIO

ANIMALE NOTTURNO

Nel secondo ed ultimo episodio di Chicago P.D. dal titolo “Animale notturno”, Ames, un professore universitario, viene fermato ad un posto di blocco. Nel portabagagli, la polizia trova in un parte nascosta dieci chili di eroina. Il professore è estraneo ed è vittima di un imbroglio? Inizialmente le autorità giudiziarie pensano di sì ma poco dopo si scopre che Ames dava assistenza ad un gruppo di ex detenuti. Dopo essersi innamorato di Peter, un truffatore, aveva accettato di trasportare della droga per salvargli la vita. Roman, infine, trascorre una giornata con Platt per capire se sia in grado di diventare istruttore. L’appuntamento, dunque, con la squadra di Chicago P.D. 3 è per questa sera con tante nuove avventure della squadra investigativa più famosa di Chicago.

