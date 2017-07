COSE NOSTRE - MALAVITA / Robert De Niro e Michelle Pfeiffer col programma protezioni testimoni (24 luglio)

Cose nostre - malavita con Robert De Niro e Tommy Lee Jones

NEL CAST ANCHE TOMMY LEE JONES E DIANNA AGRON

Cose nostre – Malavita, in onda questa sera alle 21.15 è una pellicola drammatica scritta e diretta da Luc Besson che presenta un cast di attori di alto livello. Il film è stato interamente girato in Francia, per la precisione all'interno degli studi cinematografici creati dallo stesso regista Luc Besson nel 2012, ovvero la Citè du Cinema. Tra i protagonisti principali del film, che segue le vicende di una famiglia mafiosa che si trasferisce in Francia sotto falso nome, troviamo, infatti, interpreti del calibro di Robert De Niro e Michelle Pfeiffer, nei panni di Giovanni e Maggie Manzoni, accanto a loro compaiono Tommy Lee Jones e Dianna Agron, la Quinn Fabray del telefilm Glee e il giovane John D'Leo, che nel film interpreta il figlio dei coniugi Manzoni.

COSE NOSTRE - MALAVITA, LA TRAMA

Giovanni Manzoni è un ex membro della malavita mafiosa americano che ha deciso di abbandonare il suo passato criminale, scegliendo di diventare testimone di giustizia. L'FBI pone sotto copertura l'uomo e la sua famiglia, per evitare spiacevoli ripercussioni. Don Luchese, boss contro cui Manzoni sta testimoniando, ha avviato infatti una gigantesca caccia all'uomo per eliminare il pentito traditore. Al contrario del comportamento pacato che avrebbe dovuto assumere, la famiglia Manzoni si è spesso fatta notare con atteggiamenti molto violenti, Ciò ha costretto il programma di copertura a spostare spesso e volentieri la famiglia. Dopo un nuovo pasticcio creato dai Manzoni, la famiglia del pentito viene inviata in Normandia. Qui assumeranno il cognome Blake. Nonostante l'agente Stansfield raccomandi loro di mantenere la calma ed evitare di mandare in fumo anche questa nuova copertura, i famigliari di Manzoni continuano imperterriti ad assumere atteggiamenti spiccatamente mafiosi e violenti, attirando l'attenzione. Giovanni, al contrario del resto della sua famiglia, cerca di condurre un'esistenza tranquilla. Ma ben presto il suo lato violento prende il sopravvento. Nel frattempo i suoi figli, Maggie, Belle e Warren, iniziano lentamente ad integrarsi. Giovanni, invece, decidere di scrivere un libro sulla sua vita. Questa decisione incontra la forte opposizione dell'agente del FBI incaricato di proteggerli. In un acceso scontro verbale tra i due, Giovanni rivela che in realtà la paura di morire non lo preoccupa molto e che la vita precaria che conduce lo ha ormai sfiancato. Sarà Warren ha rovinare tutto ed a far saltare la copertura. Il ragazzo, all'interno di un articolo pubblicato nel giornale scolastico, userò una frase utilizzata tempo prima proprio da Don Luchese. Il boss non prede tempo ed invia un suo gruppo di scagnozzi in Normandia per eliminare i Manzoni. La sera in cui il commando di Don Luchese approda in città, l'intera famiglia è fuori casa. I mafiosi irrompono durante una riunione in cui Giovanni è stato scelto come relatore. I criminali uccidono molti dei poliziotti presenti in sala ma Warren e Belle riescono a sterminare gran parte dei mafiosi. La famiglia Manzoni è costretta così a lasciare la Normandia, consapevole però di essere più unita di prima.

