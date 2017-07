Cesare Cremonini/ Sulla morte di Chester Bennington: "La depressione una battaglia incompresa e silenziosa"

Cesare Cremonini (Facebook)

Cesare Cremonini, attraverso il suo profilo Facebook, ha affrontato un argomento delicato come la depressione. Ultima vittima di questa terribile malattia nel mondo della musica è stato il frontman dei Linkin Park Chester Bennington. Il cantante spiega come i soldi, il successo, l'avere una bella famiglia non siano ragioni validi per scampare al male oscuro. Fino a quando mancherà la conoscenza che genera la giusta sensibilità sull'argomento, la depressione sarà una battaglia silenziosa, incompresa, e dura. I commenti sui social hanno profondamente ferito Cesare Cremonini. Tante persone si ammalano di questa malattia e non riescono ad uscirne. Alcune, purtroppo, decidono di togliersi la vita. In effetti bisognerebbe avere più elementi prima di giudicare un individuo. Conoscenza sulla depressione che ti risucchia in un vortice nero dove sembra che la via d'uscita non esista.

CHESTER BENNINGTON SUICIDIO, LA RIFLESSIONE DI CESARE CREMONINI

LA DEPRESSIONE DEL CANTANTE E LA REAZIONE DEI SOCIAL

Queste le parole più significative scritte da Cesare Cremonini su Facebook: "I nostri social hanno espresso, purtroppo per l'ennesima volta quest'anno, un liberatorio sentimento di massa sulla scomparsa prematura di una amata star della musica. - e ancora - Tenendo lontano il giudizio su una storia personale che in pochi conoscono, quel che rimane dopo qualche giorno è la nostra ignoranza e la disinformazione diffusa nei riguardi della depressione, un buco nero che risucchia tutta l'intelligenza e la sicurezza di cui la società occidentale fa vanto". Il noto cantante però ci tiene ancora a chiarire: "La nostra inconsapevolezza su cosa sia ci rende tutti responsabili, ognuno con la sua parte di colpa, dell'alienazione o della morte di chi ne soffre, dell'abbandono in cui battagliano le famiglie che la affrontano. Ho letto tanti commenti in queste ore che si rifiutavano di accettare una fatale debolezza da parte di chi ha il successo fra le mani, o figli da crescere, o grandi responsabilità. Ma mettere sulla bilancia del giudizio di chi compie un gesto estremo e incomprensibile il denaro, il successo, il valore della famiglia, come se bastassero a salvare una vita, è il sintomo di un pensiero tanto presente quanto affrettato, che crede che il mondo sia davvero diviso in ricchezza e povertà, in tanto e poco, prima che in malattia e in salute".

Un pensiero profondo e molto importante quello che Cesare Cremonini esprime sul suo profilo Facebook e cha ha raccolto tantissimi commenti da parte dei suoi follower. Il cantante infatti ci tiene a concludere con questa riflessione: "Fino a quando mancherà la conoscenza che genera la giusta sensibilità sull'argomento, la depressione sarà una battaglia silenziosa, incompresa, e dura. Con questo, umilmente, cerco di dire che tuo figlio, tuo marito, tu stesso, potresti ammalartene o rinascere con questo grosso guaio da affrontare, o peggio conviverci da sempre a causa di traumi insuperabili. - e infine - Vincere o perdere con la depressione non dipende solo da chi sei. Ho letto, e ho sofferto per questo".

