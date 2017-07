Cherry Season, anticipazioni puntata 24 luglio: il ritorno a casa di Sibel e Ilker

Cherry Season

Comincia una nuova settimana di programmazione di Cherry Season caratterizzata dal ritorno a casa di Silker e Sibel dopo la nascita del loro maschietto. La coppia è rimasta sorpresa trovandosi davanti ad un bel maschietto, proprio come il papà aveva sempre desiderato ma ora dovrà fare i conti con i doveri del ruolo di genitori. Per prima cosa dovranno cambiare il corredino del piccolo e ridipingere la sua stanza, senza dimenticare anche l'importante decisione relativa alla circoncisione. Tutti gli amici saranno vicini a Ilker e Sibel, aiutandoli a prendersi cura del nuovo arrivato. Anche Mete si unirà a loro e, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, dimostrerà di essere una persona diversa da quella conosciuta negli ultimi tempi. Si sentirà molto vicino alla creatura, finendo per esasperare Seyma: pur consapevole della grave malattia dell'ex amante, la rossa faticherà a dimenticare i ricatti che l'hanno costretta ad abortire.

CHERRY SEASON, LE ANTICIPAZIONI: IL RITORNO A CASA DI ILKER E SIBEL

L'INSOFFERENZA DI EMRE

Seyma non sarà l'unica a vivere un profondo stato di insofferenza nella puntata odierna di Cherry Season. Se nel suo caso Mete cercherà di recuperare il terreno perduto chiedendole scusa per il suo comportamento, ben diverso sarà il caso di Emre che si sentirà insoddisfatto per l'evoluzione presa dalla sua vita. Il fidanzato di Burcu sarà stanco di essere il più povero della compagnia e di non poter dare la tranquillità economica alla donna amata. Per questo deciderà di impegnarsi maggiormente per cercare di migliorare le sue condizioni, lavorando più del dovuto. Raddoppierà il proprio orario, finendo per essere stanchissimo. Il fatto non piacerà a Burcu che, non comprendendo le ragioni di questo cambiamento, non riuscirà a giustificare la stranezza del fidanzato. Tutto filerà liscio tra Oyku e Ayaz, che cercheranno di sostenere le novità della vita dei propri amici senza particolari problemi. I due protagonisti vivranno una fase finalmente serena del loro rapporto.

