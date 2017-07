Claudio Sona / Uomini e Donne, hackerato il profilo Instagram: "Ridicoli, basta così!"

Claudio Sona

NUOVA DISAVVENTURA PER CLAUDIO SONA

"Dopo mesi di tentativi falliti, alla fine sono riusciti a violare il mio profilo Instagram. Ridicoli! #bastacosì": le parole sono quelle di Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne che con rabbia ha svelato che il suo profilo social è stato hackerato. Ma facciamo un passo indietro alle segnalazioni "social" che nelle ultime ore hanno avuto protagonista proprio Sona e che hanno sollevoto un polverone. Da molti follower è stato infatti notato che oggi Claudio ha tolto il "segui" su Instagram al suo ex, nonchè sua scelta a Uomini e Donne, Mario Serpa. Da qui una serie di critiche da parte di chi ha cercato di comprendere il perchè di questo gesto improvviso quanto inaspettato. Ma ecco, poco dopo, la spiegazione a tutto proprio con lo sfogo di Sona: il suo profilo Instagram è stato violato da un hacker che ne ha quindi preso possesso. Questo ci fa comprendere che sia stato quindi l'hacker e non lui e togliere il follow a Mario.

PERIODO NO PER L'EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE

Non è un periodo facile per Claudio Sona, anzi, possiamo dire che per il primo tronista del Trono Gay l'estate è iniziato in modo molto turbolento. Tutto è iniziato con le accuse del suo ex Juan Fran Sierra che con tanto di messaggi e telefonate ha svelato che lui e Claudio sono stati insieme per tutta la durata del suo trono a Uomini e Donne. In queste accuse, Juan è stato affiancato dal giornalista Alberto Dandolo che ancora oggi cerca un confronto con Sona. A questo si sono aggiunte le indiscrezioni secondo le quali Maria De Filippi abbia deciso di chiudere il Trono Gay proprio in conseguenza a queste accuse e prose sorte ai suoi danni. Oggi, come ciliegina sulla torna, arriva la violazione social. Per Claudio Sona è davvero un periodo no!

