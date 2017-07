DESIRÈE MALDERA/ Il suo rapporto con Francesco farà finire la storia con Selvaggia? (Temptation Island 2017)

Desirèe Maldera, chi è la bionda single di Temptation Island

INTRAPRENDENZA E SCHIETTEZZA CON FRANCESCO

Desirée Maldera è la bionda single a Temptation Island che ha fatto perdere la testa ha Francesco, romano e fidanzato con Selvaggia. Tra Desirèe e Francesco c'è una forte sintonia, un’intesa che manda su di giri, Selvaggia, che durante i falò, continua a piangere per il suo Francesco, anche se durante la settimana si sfoga con i tentatori, e non è così delicata nel descrivere il suo rapporto con Francesco. Desirèe, invece, dall’altro lato del resort sardo offre appoggio a Francesco, che riesce a sfogarsi con Desirèe, alla quale racconta di come Selvaggia, si cura poco di lui, pur vivendo insieme a casa sua. La schiettezza di Desirèe e la sua intraprendenza creano un rapporto di intimità con Francesco, fatto di battute, massaggi e confidenze. La bella single sa tentare Francesco, anche grazie alla serenità che si crea tra di loro. Bacini innocenti tra Francesco e Desirèe, che tra una coccola e l'altra parlano di Selvaggia, declassando la sua amata ed etichettandola come un'ex cubista. Ma questa cosa non va giù a Selvaggia, che tra una lacrima e l'altra afferma di aver fatto altro nella vita, come ad esempio, aver insegnato la passione per il ballo ai bambini e aver preso parte a compagnie di danze famose. Il rapporto tra Desirèe e Francesco potrebbe mettere in crisi la relazione con Selvaggia, ma non sembra nulla di più di un amore estivo, né è destinato a durare nel tempo.

DESIRÈE MALDERA BELLEZZE A AUTOIRONIA

Desirèe Maldera, bionda, prorompente single, è figlia del calciatore Aldo Maldera, deceduto nel 2012, un legame fortissimo col padre che ricorda spesso sulle proprie pagine social. Sembrerebbe, tuttavia, che il fisico e la sua bellezza non siano solo merito di madre natura, ma che si sia aiutata soprattutto gonfiando labbra e Desirèe. Dotata di un carattere molto forte, ha dimostrato una notevole autoironia, qualche giorno fa, infatti, ha postato sul proprio profilo instagram il video di un ragazzo che fa una parodia, molto divertente, dei tre protagonisti del triangolo sardo: Francesco, Selvaggia e Desirèè.

