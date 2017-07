EMMA MARRONE E GIANNA NANNINI/ Vacanza insieme, video: l'artista salentina diventa "zia" di Penelope

Emma Marrone e Gianna Nannini (Foto: da Instagram)

Emma Marrone e Gianna Nannini in vacanza insieme. I fan stanno già sognando un progetto comune: un duetto in vista? Per il momento l'unica cosa che stanno facendo insieme è trascorrere le ferie. Lo ha fatto sapere la regina italiana del rock con un video pubblicato su Instagram: nel filmato si vede Emma in piscina con la figlia di Gianna Nannini. Da Emma è subito diventata "Zia Marrone" per Penelope. «#MamaAuntieEmma day @real_brown», questo l'hashtag che ha usato Gianna Nannini per il video. Cioè: la mamma e "Zia" Emma. Un trio inaspettato, che ha fatto poi capolino anche sulla pagina social della cantante pop. Emma Marrone si sta divertendo dunque con Gianna Nannini e la figlia Penelope nella piscina di una villa. Relax in sella ad un unicorno di gomma per Gianna, mentre la figlia prova a disarcionarla ed Emma se la ride di gusto.

EMMA MARRONE E GIANNA NANNINI IN VACANZA: IL VIDEO

DUETTO IN VISTA? GIANNA INTANTO IGNORA LE CRITICHE

Le due artiste hanno evidentemente un rapporto eccellente, nato forse durante una delle ospitate della rocker ad Amici. Qui ha avuto modo di conoscere la cantante, che poi ha frequentato costruendo una bella amicizia. È ancora presto per supporre che dall'amicizia possa nascere anche un progetto musicale comune, ma sognare non costa nulla ai fan, che auspicano una collaborazione. Una cosa è certa: dal video traspare una Gianna Nannini rilassata, evidentemente non turbata dalle recenti polemiche, cioè dagli attacchi ricevuti da Imma Battaglia, secondo cui l'artista si sarebbe dovuta spendere di più nella lotta per aiutare la comunità LGBT italiana.

#MamaAuntieEmma day ??@real_brown Un post condiviso da gianna nannini (@officialnannini) in data: 23 Lug 2017 alle ore 09:28 PDT

