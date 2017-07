GLI INESORABILI / Su Rai Movie il western con Burt Lancaster e Audrey Hepburn (24 luglio)

Gli inesorabili in prima serata su Rai Movie

IL CAST E LA REGIA DEL FILM

Alle ore 21,10 viene mandato in onda il film Gli inesorabili (The Unforgiven) su Rai Movie, un ghiotto appuntamento per gli appassionati del genere western. Infatti. Si tratta di una pellicola statunitense del 1960 che presenta nel proprio cast tanti eccezionali interpreti tra cui Burt Lancaster, Audrey Hepburn, John Saxon e Audie Muprhy. Prodotto dallo stesso Burt Lancaster in collaborazione con la casa United Artist, la regia è stata affidata a John Houston, regista prolifico che ha nel suo palma res capolavori come L’uomo che volle farsi re, il tesoro della Sierra Madre e l’onore dei Prizzi. La fotografia è di Franz Planer mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Dimitri Tiomkin.

GLI INESORABILI, LA TRAMA

Un anziano uomo di nome Abe Kelsev (Joseph Wiseman), dopo una lunga assenza dalla sua città natale, fa il suo ritorno e inizia a diffondere la notizia che una ragazza di nome Rachel (Audrey Hepburn) figlia adottiva della famiglia Zachary è in realtà una indiana che è stata sottratta alla tribù quando era ancora una tenera neonata. Un giorno infatti arriva in città un indiano che dice di essere il fratello naturale di Rachel e che la ragazza deve tornare immediatamente nella sua tribù. Il fratello di Rachel, Ben Zachary (Burt Lancaster) trova davvero assurda questa storia così fa in modo di allontanare immediatamente l’indiano. Tuttavia nonostante le rassicurazione della signora Mattilda (Lillian Gish) che dice di essere lei la madre naturale di Rachel, tutta la città è in subbuglio in quanto tutti temono che gli indiani possano tornare e per vendicarsi del torto subito, uccidere e distruggere la piccola cittadina. Ben allora è intenzionato ad agire, così si reca dall’uomo cha ha messo in giro questa voce per capirne di più. L’uomo messo alle strette continua a sostenere la sua versione, cosicché anche la madre di Ben ammette finalmente di aver rapito Rachel. La comunità a questo punto decide di voltare le spalle alla famiglia Zachary perché teme una possibile ripercussione. Rachel allora a questo punto decide di agire lei e così per salvare la famiglia con la quale è crescita decide di consegnarsi lei stessa alla tribù. I suoi fratelli però non glielo permettono specialmente Ben che davvero sente di volerle molto bene. A questo punto inizia la faida tra la tribù indiana e la famiglia Zachary con la vittoria di quest’ultima grazie a Rachel che riesce ad uccidere colui che dice di essere suo fratello. Per Rachel è tempo di tornare dalla famiglia che l’ha sempre voluta bene e cresciuta.

© Riproduzione Riservata.