IL SIPARIO STRAPPATO / Paul Newman e Julie Andrews nel thriller di Alfred Hitchcock (24 luglio)

Il sipario strappato, in prima serata il film Hitchcock

IL CAST DEL FILM IN PRIMA SERATA

Il Sipario strappato, in onda questa sera alle 21, titolo originale Torn curtain, del 1966, è un film diretto e prodotto da Alfred Hitchcock, con la sceneggiatura di Brian Moore. Gli interpreti principali sono Paul Newman, già star indiscussa di Hollywood e tra i primi seguaci del metodo di recitazione Stanislavskij, (nella parte del professor Micheal Armstrong), Julie Andrews,( nella parte di Sarah Sherman) all'epoca acclamatissima dopo il successo di Mary Poppins e Tutti insieme appassionatamente. Ai due protagonisti il regista ha affiancato nella parte della contessa Luchinska, Lila Kedrowa, che aveva appena vinto un Academy Award per Zorba il greco, Tamara Toumanova nella parte della prima ballerina, Ludwig Donath come il professor Gustav Lindt e Wolfgang Kieling come Hermann Gromeck.

LA TRAMA DEL FILM

Il cinquantesimo film del maestro del brivido e della suspence Alfred Hitchcock, ambientato nell'Europa della guerra fredda, è un thriller che appartiene al genere della spy-story. Il professor Michael Armstrong, fisico di importanza internazionale, si sta dirigendo a Copenhagen, per partecipare a una convegno di scienziati, accompagnato dalla sua assistente e fidanzata Sarah Sherman con cui sembra avere una intensa storia d'amore. Una volta arrivati a destinazione però Michael informa la donna che lui dovrà dirigersi a Stoccolma e che lei dovrà invece fare ritorno a casa da sola. Insospettita dallo strano comportamento, lei lo segue e scopre che in realtà l'uomo si sta dirigendo nella Germania dell'Est, oltre la cortina di ferro. Alla fidanzata scioccata, Michael rivela che sta tradendo gli Stati Uniti dopo che il governo gli ha annullato il suo progetto di ricerca. Nella realtà Michael è in Germania orientale per ottenere da uno scienziato tedesco delle informazioni utili allo sviluppo del piano missilistico degli Usa. La fidanzata impicciona gli complicherà notevolmente le cose intralciando questa missione, in un susseguirsi di peripezie e colpi di scena in cui si mescolano sapientemente tensione e leggerezza.

