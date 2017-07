Il Segreto, anticipazioni spagnole e italiane: Donna Francisca si piega ancora agli ordini di Cristobal

Il Segreto

Il Segreto va in onda sette giorni su sette e torna anche oggi su Canale 5 dalle ore 18:45. Sebbene l'orario non risulti affatto gradito ai fan, come confermato dalla netta diminuzione degli ascolti, difficilmente questa programmazione cambierà nel corso dell'estate, proseguendo fin a inizio settembre. Questa sera si ripartirà dal potere di Cristobal Garrigues, che porterà Donna Francisca nel manicomio nel quale è stata ricoverata Eulalia. Metterà con la matrigna le cose in chiaro dicendole che, se non eseguirà i suoi ordini alla lettera, lei farà la stessa fine. Consapevole del potere dell'Intendente, la Montenegro non potrà fare altro che accettare e piegarsi ai desideri del potente individuo. Alla Miel Amarga i Santacruz saranno particolarmente preoccupati per quanto accaduto a Leoncio in carcere: i metodi violenti di Garrigues non piaceranno affatto a Severo e familiari che si pentiranno per avere chiesto il suo aiuto. Riusciranno ad evitare nuove ripercussioni nella loro vita?

IL SEGRETO, LE ANTICIPAZIONI: FRANCISCA SI PIEGA A CRISTOBAL

IL PERICOLOSO SOCIO DI HERNANDO

I problemi economici di Hernando necessiteranno un'immediata soluzione nelle puntate spagnole de Il Segreto. Il proprietario di Los Manantiales, infatti, rischierà di subire la vendetta dello strozzino al quale si era rivolto e di vedere Camila in pericolo. Solo l'intervento di Aquilino rischierà infatti che alla donna, per altro in attesa di un bambino, venga fatto del male. Il nuovo socio delle sorgenti deciderà di pagare il debito di Hernando, mettendo fine a questa complicata vicenda (che difficilmente resterà priva di ulteriori conseguenze in futuro). Aquilino informerà il socio di non volere la restituzione del denaro prestato, parlandogli per altro di un nuovo progetto lavorativo nel quale potranno essere coinvolti nell'immediato futuro. Nel frattempo il ragazzo continuerà a mostrare interesse anche nei confronti di Beatriz, arrivando persino a farle un regalo particolarmente intimo ovvero una camicia da nozze. Il denaro versato per aiutare Hernando sarà dunque solo un passo per arrivare al cuore di Beatriz? Il dubbio che Aquilino si dimostrerà presto una persona crudele si farà sempre più concreto...

