JENNIFER LOPEZ/ La cantante e attrice spegne oggi le sue prime 48 candeline (24 luglio)

Avere 48 anni e non sentirli. E' proprio questo il caso di Jennifer Lopez, nata a New York in 24 luglio 1969 ma ancora oggi in splendida forma alla soglia della cinquantina. Dopo avere archiviato tre matrimoni e avere dato alla luce i gemelli Maximilian David ed Emme Maribel, l'attrice di origini portoricane è ora felicemente fidanzata con l'ex campione di baseball Alex Rodriguez (di qualche anno più giovane di lei) che le ha ridato quella tranquillità e serenità di cui aveva bisogno. Impegnata sia come attrice (su Canale 5 la stiamo vedendo nella serie televisiva Shades of Blue) ma anche come cantante, coreografa, produttrice discografica, JLo è recentemente balzata alle cronache con il suo nuovo singolo Ni Tu Ni Yo, dove parla di un amore contrastato attraverso un video nel quale il suo sex appeal e il suo fisico mozzafiato viene messo in evidenza in ogni modo (Jennifer canta soltanto ricoperta di foglie).

JENNIFER LOPEZ COMPIE 48 ANNI

Sempre sulla cresta dell'onda grazie ad una carriera di grande successo, Jennifer Lopez è seguita su Instagram da circa 67 milioni di fan che non hanno perso l'occasione di congratularsi con la loro attrice preferita per le prime 48 candeline. Qualche ora fa è stata postata la foto di JLO nella quale viene ricordato il compleanno (clicca qui per vedere l'immagine e leggere i numerosissimi commenti da parte dei suoi sostenitori) e in poche ore migliaia di suoi fan sono intervenuti per i tradizionali auguri. In molti hanno evidenziato come, ormai non più giovanissima, Jenny From The Block sia ancora in gran forma. Oltre al fisico perfetto, non a caso il suo fondo schiena qualche anno fa è stato da lei assicurato per un milione di dollari, viene apprezzato il nuovo taglio di capelli liscio che in poche settimane è stato preso come spunto da altri personaggi del mondo dello spettacolo e dai fan dell'attrice. Jennifer Lopez comunque non disdegna ancora il passaggio al riccio, come nel caso del suo personaggio interpretato nella serie americana Shades Of Blue.

