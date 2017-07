Jessica Guazzotti/ Chi è la tentatrice che ha conquistato Antonio Lenti? (Temptation Island 2017)

Jessica Guazzotti (Temptation Island 2017)

COSI' HA FATTO USCIRE DI TESTA IL FIDANZATO DI VERONICA BAGNOLI

Dopo un inizio in sordina, anche Antonio Lenti - fidanzato di Veronica Bagnoli - sta facendo parlare di se. A Temptation Island 2017 il modello e papà di due bambini si è avvicinato molto alla tentatrice Jessica Guazzotti che, d'altronde, ha tutte le caratteristiche per fa innamorare un uomo. Jessica ha 27 anni è nata ad Alessandria ma vive a Solero. Nel 2008, all'età di 18 anni, ha partecipato al concorso di Miss Italia, arrivando tra le finaliste in gara. Jessica fa la modella di professione ma è anche laureata in Marketing e Comunicazione presso l’Università di Milano. Nel 2009, sempre nel campo della moda, si è aggiudicata il secondo posto a ‘La più bella d’Italia’ ed ha vinto il premio ‘La modella per l’arte’ nel 2010. D'altronde è inevitabile non notarne la bellezza: mora, occhi di un azzurro intenso, fisico mozzafiato, Jessica ha attirato subito l'attenzione di Antonio, cosa che ha duramente colpito Veronica.

TUTTO SULLA MODELLA E TENTATRICE DI TEMPTATION ISLAND

Durante la sua carriera, la bella Jessica Guazzotti ha lavorato sia come indossatrice ma anche come fotomodella per grandi brand come Guess e Met. Nonostante abbia dichiarato di essere un'amante della libertà e uno spirito libero, anche Jessica ha alle spalle una lunga storia d'amore: è stata infatti fidanzata con un ragazzo di Pistoia, cosa che a Temptation Island la aiuta a comprendere be la situazione sentimentale di Antonio. Matura e molto intelligente, il fidanzato di Veronica ne ha infatti subito carpito le grandi qualità e questo ha fatto si che giorno dopo giorno si avvicinasse sempre più a lei. Nella nuova puntata di Temptation Island, in onda questa sera, tra i due potrebbe infatti accadere qualcosa di molto importante e che potrebbe portare alla fine del rapporto tra Antonio e Veronica.

