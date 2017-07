L’UOMO CHE SAPEVA TROPPO / James Stewart, diretto da Alfred Hitchcock nel film di oggi (24 luglio)

L'uomo che sapeva troppo di Alfred Hitchock stasera su Iris

UNA "SPY STORY" AD ALTA TENSIONE, IL CAST

Il film l’uomo che sapeva troppo va in onda lunedì 24 luglio, in seconda serata, alle 23.35. uno dei classici della filmografia di Alfred Hitchcock: su Iris, alle ore 23.35, è infatti in programma "L'uomo che sapeva troppo", uno dei film più innovativi del regista britannico e che è il remake della pellicola che lo stesso Hitchcock girò nel 1934 in Gran Bretagna e con un altro cast. Arrivato in tutte le sale nel 1956, "L'uomo che sapeva troppo" nacque dalla volontà di Hitchcock di realizzare una nuova versione di uno dei suoi film, ambientandolo però in Marocco e non in Svizzera: il capolavoro del regista londinese è infatti una "spy story" coi toni del thriller e capace di ridefinire il genere. Per questo remake, Hitchcock fece le cose in grande, affidando la colonna sonora al maestro Bernard Herrmann (che diverrà celebre nel 1960 con "Psyco") e inserendo nel cast James Stewart (il dr. Ben McKenna) e Doris Day (Jo McKenna), affiancando loro anche Brenda De Banzie (Lucy Drayton), Bernard Miles (Edward Drayton) e Ralph Truman (l'ispettore Buchanan).

L’UOMO CHE SAPEVA TROPPO, LA TRAMA

Come detto, la trama de "L'uomo che sapeva troppo" è ambientata in Marocco, dove sono appena arrivati due turisti americani, i coniugi McKenna assieme al loro figlio Hank. Qui, mentre sono a bordo del bus che li sta conducendo a Marrakech, incontrano un uomo misterioso, Louis Bernard, che riapparirà in seguito varie volte nel corso della loro vacanza. A Marrakech, intanto, Ben e Jo fanno la conoscenza di un'altra coppia americana, Edward e Lucy Drayton, coi quali in seguito organizzano una gita per il giorno successivo. Tuttavia, gli eventi precipitano quando, nel corso di una visita al mercato locale, assistono all'accoltellamento di un uomo che si rivela essere lo stesso Bernard e che, prima di spirare, rivela che un importante uomo diplomatico sarà ucciso a Londra in un attentato. In questo modo, i McKenna finiscono coinvolti in un intrigo internazionale: infatti, Ben presto scopre che suo figlio è stato rapito dagli insospettabili coniugi Drayton e che, se rivelerà altri dettagli forniti da Bernard alla polizia e al controspionaggio, Hank verrà ucciso. Nonostante il divieto imposto loro dalle autorità di Scotland Yard, Ben e Jo intraprenderanno delle indagini per conto loro per salvare Hank e che li porteranno nel concitato finale ambientato durante un concerto alla "Royal Albert Hall" di Londra...

© Riproduzione Riservata.