Law and Order / Anticipazioni puntata 24 luglio: il sognatore e caccia all’uomo

Law and Order

La serie tv Law and Order apre la serata gialla che Italia 1 propone al proprio pubblico in questo lunedì, 24 luglio. Due sono gli episodi di Law and Order previsti per questa sera e che, oltre ad essere visibili su Italia 21, potranno essere seguiti anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui nostri dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone cliccando qui. Cosa succederà, dunque, nei due episodi di Law and Order? Nel primo, intitolato “Il sognatore”, la squadra dà la caccia all’assassino e stupratore Gregory Yates. Quando Nadia scompare, i colleghi capiscono subito che c’entra il medico. Per cercare di rintracciare Nadia e salvarla dal pericoloso aggressore, l’Unità Vittime Speciali unisce le proprie forze con quelle della squadra di Chicago P.D. Insieme, riusciranno ad arrivare prima che accade qualcosa a Nadia? Purtroppo, la ragazza verrà ritrovata morta in un bosco vicino ad una spiaggia. Tutti sanno che il responsabile è Yates, colpevole di altri omicidi di cui, però, non hanno prove. Benson, Voight e Barba decidono così di provare a portarlo in giudizio accusandolo dell’omicidio di Nadia. Nonostante la sua situazione sia davvero difficile, Yates decide di non avvalersi di un avvocato e si difende da solo. Inizialmente la sua strategia sembra quella vincente ma poco dopo scopre le proprie carte e viene condannato.

LAW AND ORDER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 LUGLIO

CACCIA ALL’UOMO

Nel secondo ed ultimo episodio di Law and order dal titolo “Caccia all’uomo”, Gregory Yates è stato condannato all’ergastolo. Dopo essere stato catturato dall’agente Lindsay del dipartimento di Chicago, il pericoloso aggressore e assassino, viene condotto nel carcere di Green Haven. Dopo alcuni giorni, l’uomo decide di collaborare con le autorità giudiziarie per l’identificazione di alcune ragazze le cui ossa sono state ritrovate a Pelham Bay. La sua offerta, però, non è disinteressata. L’assassino, infatti, chiede di essere trasferito in un braccio speciale del carcere dove si trovano i detenuti modello dove si trova il serial killer c’è Rudnick, un altro serial killer. I due riescono ad evadere dando il via ad una pericolosa caccia all’uomo. L’appuntamento con Law and Order è a partire dalla 20.20 di oggi.

