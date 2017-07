Law e Order/ Anticipazioni e diretta streaming delle puntate del 24 luglio: crossover con Chicago Pd

Law e Order in onda su Italia 1

Stasera possiamo seguire su Italia Uno Law e Order: unità vittime speciali. La puntata numero quattordici della diciassettesima stagione va in onda su Italia 1 e sicuramente ci proporrà diverse sorprese con tanti colpi di scena e una fuga tripla dal carcere che metterà i protagonisti di questa serie alla ricerca sfrenata degli evasori. La serie è lo spin off della serie originale Law e Order - I due volti della giustizia. E' stata ideata da Dick Wolf e in gran parte girata nella città di New York. Possiamo seguire la puntata di Law e Order: unità vittime speciali su Italia 1 e anche in diretta streaming, grazie al portale di Mediaset, sui nostri dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone cliccando qui.

Va in onda oggi, lunedì 24 luglio 2017, la puntata numero quattordici della diciassettesima stagione di Law & Order: Unità vittime speciali su Italia 1. La puntata in questione si intitola ''Caccia all'uomo'', ''Nationwide Manhunt'' nella versione originale. Si tratta della prima parte del crossover con l'episodio numero quattordici di Chicago P D arrivato alla terza stagione. Questa è stata mandata in onda per la prima volta il 10 febbraio del 2016 negli Stati Uniti d'America su NBC mentre in Italia su Premium Crime il 13 maggio 2016. In chiaro invece l'abbiamo vista per la prima volta su Top Crime. Nella puntata di oggi vedremo due famigerati assassini con un passato pericoloso. Intanto Erin Lindsey, Greg Yates e il dottor Carl Rudnick fuggono dalla prigione e provocano una caccia all'uomo veramente piena di colpi di scena.

