Max Tortora / Gli sketch più divertenti e le parodie di Michele Santoro e Adriano Celentano (Techetechetè)

Max Tortora nella sit-com del 2007 "I Piloti"

Questa sera, il viaggio di Techetechetè ripartirà da uno dei protagonisti più amati del piccolo schermo, Max Tortora, un artista poliedrico che con la sua geniale comicità ha conquistato le ultime generazioni. Nel corso dell'appuntamento in onda oggi, in particolare, verrà ripercorsa la carriera televisiva dell'attore, con un focus sulla sua partecipazione a Convenscion e Convenscion a colori dell'anno successivo, dove si è distinto per le sue "perfide" imitazioni di Michele Santoro, Adriano Celentano, Luciano Rispoli, Renzo Arbore e Franco Califano. Indimenticabile, nei suoi sketch più celebri, anche l'omaggio ad Alberto Sordi, che verrà riproposto proprio questa sera fra le tante esibizioni dell'artista. Fra i suoi programmi più importanti ricordiamo anche Stracult e Cocktail d'amore, dove si è distinto, insieme a Max Giusti e a Eva Henger per la sua indimenticabile parodia dell'Ispettore Derrick.

MAX TORTORA, TECHETECHETÈ

Attore, comico e imitatore: sono tanti i volti di Max Tortora che questa sera verranno ripercorsi da Techetechetè nel corso del montaggio a lui dedicato. Ciò che in pochi forse sanno è che l'artista, prima di approdare sulle reti Rai con i suoi dissacranti sketch, ha mosso i primi passi in programmi di moda e rotocalchi di spettacolo, fra i quali ricordiamo Dolce Casa, Telefax e Scopritalia. Dopo le prime esperienze a "Uno di noi", "Sognando Las Vegas" e "Torno sabato e tre", il comico nel 2004 è approdato a Bulldozer, dove ha militato per due fortunate stagioni, fino dare vita alla parodia di Amadeus e Celentano, riprese poi nella sit-com dal titolo Piloti. Fra le sue tante apparizioni televisive ricordiamo anche quella del 2004 a "Bravo Grazie" (un programma che ha visto alla co-conduzione anche Nina Morich) e i programmi del 2006 "Due sul divano" e "Suonare Stella" con Tosca D'Aquino.

© Riproduzione Riservata.