Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 24 luglio 201 a LatteMiele

Alcuni segni zodiacali si possono considerare né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Leone vive un cruccio sul denaro, può essere una questione di soldi da sistemare o qualcuno che deve saldare un debito. Alcuni si troveranno un ente da contrastare. Nei casi meno importanti c'è da mettere al suo posto il bilancio di famiglia. Autunno potrebbe portare delle soluzioni importanti. Venere è bella ad agosto e anche a settembre, se si è chiusa una storia nel passato i nuovi riferimenti funzionano bene. L'Acquario è confuso. Venere e Giove sono favorevoli, ma qualcuno vuole risolvere i problemi alzando la voce. I nati sotto questo segno non sono tipi dal fare scenate, anche se va ricordato che è governato da Urano. Bisogna evitare di tendere troppo la corda in questo periodo. I Pesci vivranno una giornata interessante. Tra martedì e giovedì potrà tornare un piccolo malumore quindi le cose vanno risolte subito. Il fisico è stato messo alla prova e qualcuno è stato male, ma c'è chi fa delle cose eccezionali. Non bisogna mollare proprio adesso.

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 24 LUGLIO 2017

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro vive una giornata faticosa con un inizio di settimana che aiuta a recuperare il tempo perduto. E' un momento particolare per chi deve studiare nuove associazioni. Alcuni sono molto assorti. E' anche vero che il Toro oltre a lavorare vuole amare, è uno dei segni di terra più desideroso di godersi la vita. Bisogna soddisfare un po' i sentimenti, mercoledì e giovedì sono giornate importanti in questo senso. I Gemelli dopo un periodo particolare di disagio e fatica il successo arriva anche di più di quanto ci si poteva aspettare. Entro l'autunno ci sarà una bella soddisfazione. Incaponirsi è l'unica cosa da non fare se non si sente stabilità. Se si hanno stelle contrari o pianeti opposti l'invito è tagliare i rami secchi. La Bilancia ritrova un po' di serenità. Dal punto di vista sentimentale l'inizio del 2017 è stato pesante perché c'è stata un po' di confusione. Il passaggio di Giove nel segno va sfruttato entro ottobre per la vita lavorativa. Chi ha avuto un'occasione ed è alle prime armi non può pretendere di andare avanti senza avere il vento a favore. E' un periodo buono per chi vuole sposarsi e convivere.

OROSCOPO IN PILLOLE

Come consueto torna la rubrica di Paolo Fox a LatteMiele con l'oroscopo in Latte e Stelle. La Vergine vive un momento molto stressante in cui il lavoro è unico protagonista. Il non aver tempo per altre cose sicuramente regala qualche sofferenza e un po' di stress che sarà difficile smaltire. Il Sagittario invece deve fare chiarezza nel campo sentimentale, c'è chi ha due storie e deve prendere assolutamente una decisione. L'Acquario invece si sente confuso con Venere e Giove favorevoli ma la voglia di alzare un po' troppo la voce. Attenzione alla Bilancia che si tira su dopo un momento complicato. Ora c'è la forza per ritrovare la serenità e tornare a sorridere dopo un periodo davvero molto complicato. L'obiettivo è sempre e solo quello di stare bene.

