Paolo Crivellin/ Chi è il tentatore che piace a Valeria Bigella? (Temptation Island 2017)

Paolo Crivellin, Temptation Isalnd 2017

PASSIONI E CURIOSITA' DEL MODELLO

Ad attirare l'attenzione della bella Valeria Bigella a Temptation Island 2017 è Paolo Crivellin. Il tentatore dai capelli biondi e del fisico scultoreo è riuscito con il suo modo di fare a rendersi interessante agli occhi della fidanzata di Alessio Bruno. Ma chi è Paolo Crivellin? Ventisei anni per un metro e ottanta di altezza, Paolo viene da Torino e non è proprio un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Il tentatore è infatti il vincitore dell'importante concorso di bellezza Mister Italia, fascia conquistata nel 2016. Oggi Paolo Crivellin fa il modello, intanto ha conseguito il diploma per poi iniziare gli studi della facoltà di Economia e Commercio. Oggi infatti Paolo fa sia il modello che l'agente assicurativo anche se il suo grande sogno è quello di sfondare nel mondo dello spettacolo come attore e per questo pare che stia anche studiando recitazione.

PAOLO CRIVELLIN A TEMPTATION ISLAND 2017, CHI È IL TENTATORE?

Paolo Crivellin è anche un grande appassionato di surf e pesca, ma lo sport che preferisce è il calcio infatti è un grande tifoso della Juventus. A Temptation Island 2017 si sta facendo notare soprattutto nelle ultime puntate per il rapporto istauratosi con Valeria Bigella. Dopo un inizio sulle sue, la fidanzata di Alessio, di fronte ai molteplici video che Filippo Bisciglia le ha mostrato ai falò, ha deciso di lasciarsi andare. È proprio con Paolo che Valeria ha trovato un feeling particolare. Tra i due è così partita una conoscenza, diventata poco a poco un'amicizia. Ma nel corso della puntata andata in onda lunedì scorso, questa amicizia sembra aver fatto un passo in avanti, tanto da aver preoccupato Alessio che ha così chiesto il falò di confronto con Valeria che ha però rifiutato. Cosa accadrà questa sera?

