RICCARDO CIAPPESONI/ Ruberà il cuore a Selvaggia ? (Temptation Island 2017)

Riccardo Ciappesoni tentatore Temptation Island 2017

DA CONTADINO A TENTATORE: DISTRUGGERA' UNA COPPIA? -

Riccardo Ciappesoni è uno dei tentatori della quarta edizione di Temptation Island 2017. Il giovane si sta mettendo in mostra grazie alle sue armi di seduzione che sta sfoderando per conquistare Selvaggia Roma, in crisi col fidanzato Francesco Chiofalo. Il legame tra la ballerina e Ciappesoni non è affatto piaciuto all'istruttore romano. Riccardo, infatti, ha detto a Selvaggia di capire bene quale sia la persona che vuole al suo fianco e si è dimostrato un confidente affidabile. Selvaggia ha apprezzato moltissimo i consigli del contadino ma è sempre più apparsa confusa, decisa a non interrompere la sua storia col fidanzato. A conti fatti, quindi, sembra proprio che Riccardo non sia riuscito, neanche questa volta, a trovare l'amore della sua vita in televisione dopo la partecipazione al programma di Sky Il contadino cerca moglie, in cui aveva scelta Agata Carli. La sua storia non era andata a bene e così, solo qualche mese fa, Riccardo ha deciso di prendere parte a Uomini e Donne come corteggiatore di Rosa Perrotta e Desirèè Popper. Anche in questo caso, non c'era stato nessun seguito e così Riccardo ha scelto di prendere parte a Temptation Island 2017.

RICCARDO CIAPPESONI, LA SCHEDA DEL RAGAZZO (TEMPTATION ISLAND 2017)

Riccardo Ciappesoni è uno dei tentatori della nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia Temptation Island 2017. E' nato a Lecco il 16 settembre del 1989, ha 27 anni ed è alto 185 centimetri. Ha lavorato come modello ma oggi è impegnato nell'azienda agricola di famiglia, dove si occupa di tutte le mansioni tipiche di un contadino, dal bestiame al lavoro nei campi. La sua famiglia è composta da sei persone, ha 4 sorelle con le quali trascorre gran parte del tempo. Vuole molto bene a sua madre ed ha la passione per il calcio.

