RUBEN INVERNIZZI E FRANCESCA BARONI/ La scelta del ragazzo fa impazzire i social (Temptation Island 2017)

Ruben e Francesca a Temptation Island 2017

RUBEN SI PRENDE LA SUA RIVINCITA

Sono la coppia più discussa di questa edizione di Temptation Island 2017 e hanno fatto impazzire i social network. Stiamo parlando di Ruben Invernizzi e Francesca Baroni, la quale si è contraddistinta sin da subito per i suoi giudizi tremendi contro il fidanzato. Tuttavia, uno scherzo organizzato da Invernizzi ha suscitato la reazione di Francesca, tanto da spingerla a chiedere il falò di confronto al ragazzo che però si è rivelato un'arma a doppio taglio per la giovane. Francesca non si è più detta innamorata di Ruben mentre lui ha reagito con rabbia e delusione, dicendosi amareggiato per il fatto che la Barona gli abbia mancato di rispetto. Ruben ha preso in mano la situazione, rinfacciando alla sua donna tutte le cattiverie pronunciate e mettendola davanti al fatto compiuto, chiedendo a Filippo di farle vedere i video. Francesca nulla ha pouto davanti all'evidenza, dovendo sottostare alle accuse e allo sfogo di Invernizzi. "Dove lo troverai un altro come me, che sa prendere le decisioni come me?". Francesca non ha saputo cosa dire e i due hanno deciso di lasciare il programma separati. Ma, c'è stato un incredibile colpo di scena. Dopo una notte agitata e piena di ripensamenti, Francesca ha chiesto alla produzione di incontrare Ruben con la speranza di recuperare il loro rapporto. Francesca è scoppiata in lacrime, dicendosi pentita anche se Ruben è rimasto convinto di volerla lasciare. "Ma vuoi salvare te stessa oppure vuoi recuperare la nostra storia?" ha detto Ruben. Francesca ha tentato in tutto e per tutto di riavvicinarsi a Ruben ma il ragazzo l'ha respinta fino alla fine. Cosa sarà successo ai due alla fine del programma?

IL GIOVANE EROE DEI SOCIAL NETWORK

Gli occhi del pubblico sono tutti puntati su Ruben e Francesca. I due sembrerebbero essersi lasciati nell'ultima puntata trasmessa di Temptation Island, quando Invernizzi ha più volte ribadito a Francesca di voler andare via da solo. Anche in questo caso, gli spoilers sul destino della coppia sono molto contradditori. Infatti, stando alle foto pubblicate, Ruben e Francesca si starebbero godendo la loro vita da single. Invernizzi, inoltre ha pubblicato uno scatto che lo ritrae a uno dei falò e sotto c'è il commento di Nicola Panico, fidanzato di Sara, che recita "Sei un uomo con le p***e". Questo farebbe intendere che, effettivamente, Ruben e Francesca non siano tornati insieme dopo che si sono spenti i riflettori. Tuttavia, secondo altri rumors, Ruben e la Baroni sembrerebbero essere stati avvistati insieme in teneri atteggiamenti, facendo delle passeggiate. Quale sarà la verità? C'è da dire che la decisione di Ruben è stata seguitissima sui social network, in particolar modo su Twitter. Anche Francesco Fracchinetti ha Twittato: "Non ho mai tifato così tanto neanche l'Italia nel 2006. Vai Ruben! Insomma, tutti dalla parte di Invernizzi, mentre la Baroni ha pubblicato una stories che riprende un articolo dedicato a lei e al suo ex fidazato, dicendosi stanca.

