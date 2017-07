SARA AFFI FELLA E NICOLA PANICO/ La coppia sta ancora insieme dopo le accuse? (Temptation Island 2017)

Sara Affi Fella e Nicola Panico a Temptation Island 2017

LA STANCHEZZA DELLA GIOVANE DAVANTI AL COMPORTAMENTO DEL FIDANZATO

"Sono proprio stanca di tutto quello che ho visto fino ad ora". Queste sono state le parole di Sara a Filippo Bisciglia riguardo il suo rapporto col fidanzato Nicola. Il conduttore di Temptation Island 2017 ha fatto vedere a Sara un video del giovane in cui lui parla con la tentatrice Antonella di una loro possibile uscita insieme dal programma. Infatti, Nicola e Antonella sono apparsi molto affiatati davanti allo sguardo furioso di Sara. Nicola ha detto come potrebbe aver perso la testa per la seducente tentatrice e questo non è andato affatto giù a Sara, la quale ha chiesto il falò di confronto con Nicola, accusandolo di essere uno scostumato. Sara, infatti, ha lottato contro tutto e tutti per portare avanti la sua relazione con Nicola e ora si sente delusa, non si sente rispettata. Sara è apparsa veramente disperata, sente di non meritarsi il "tradimento" di Nicola. Insomma, per la coppia sembra essere arrivato il finale tragico e definitivo. Cosa dobbiamo aspettarci nella prossima puntata di Temptation Island?

INSIEME DOPO IL PROGRAMMA OPPURE NO? UN POST SOSPETTO

Sara e Nicola sono, sicuramente, la coppia che più di ogni altra ha suscitato molte critiche sul web, sopratutto per il comportamento dispotico di Nicola che con la fidanzata si è sempre comportato da padre padrone. Il giovane è rimasto scioccato nel vedere alcuni atteggiamenti della fidanzata, a suo dire gravissimi, come il fumare e il bere. Su Twitter il pubblico ha considerato esagerato l'atteggiamento di Nicola e ha sempre preso le parti di Sara. Tuttavia, la Affi Fella sembra essere stanca delle accuse che vengono mosse a Nicola, tanto da pubblicare un commento su Instagram, invitando il pubblico a non sparlare di lui e rispettare la sua storia di cinque anni. Infatti, si legge, i telespettatori si stanno basando solo su quanto visto in tv e nota un certo accanimento esagerato. Ovviamente, queste parole hanno portato a credere che i due possano essere usciti insieme dal programma. Sarà veramente così? Possibile che siano loro la coppia a sposarsi?

