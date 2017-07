SELVAGGIA ROMA E FRANCESCO CHIOFALO/ Si sono sposati oppure no? (Temptation Island 2017)

Selvaggia e Francesco, Temptation Island 2017

LE ACCUSE DEL RAGAZZO ALLA FIDANZATA

Il quarto falò di Selvaggia Roma è cominciato vedendo delle pesanti accuse del suo "lenticchio" Francesco Chiofalo. Infatti, uno dei personaggi più controversi di questa edizione di Temptation Island 2017 ha accusato la fidanzata di non essere una brava donna di casa, di come non faccia nulla in casa. "Non mi piega neanche una maglietta" ha detto l'istruttore di palestra, rendendosi conto di come la donna sembra procurargli molti problemi. Selvaggia si è detta stanca di dover dimostrare il suo sentimento e quanto tenga a Francesco. Selvaggia non ci sta alle accuse, si sente una donna nuova e pronta a spaccare il mondo una volta uscita dal reality. Anche il secondo video non è stato molto apprezzato da Selvaggia, sopratutto avendo notato la complicità tra Francesco e la tentatrice Desirèè, pronti a scambiarsi coccoole e tenerezze. Quello che poi non è andato già a Selvaggia sono state la parole di Francesco, che ha affermato come non voglia più stare con una cubista. "Ho smesso di fare la cubista sei anni fa, sono stata nelle compagnie di ballo e ho insegnato ai bambini di sei anni" è stato lo sfogo di Selvaggia. Cosa riserverà il futuro a questa coppia?

SONO LA COPPIA CONVOLATA A NOZZE ALLA FINE DEL REALITY?

Temptation Island 2017 è giunta quasi alle battute finali e nelle prossime puntate scopriremo il destino di molte coppie protagoniste del realiy ideato da Maria De Filippi. Qualche tempo fa, sui social si era diffuso uno spoiler che lasciava intendere come due dei protagonisti fossero convolati a nozze alla fine delle registrazioni e tutti avevano pensato a Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo. In queste ore, come rivela Leggo.it, l'ipotesi è stata rilanciata da uno scatto che immortala le protagoniste di Temptation Island vestite in modo elegantissimo ma con una grande assente nel gruppo e cioè proprio Selvaggia, portando a pensare che l'occasione fosse proprio il suo matrimonio. In realtà, durante la scorsa diretta, durante le immagini di Francesco, Selvaggia aveva twittato il termine "poraccio" facendo intendere come i due non si fossero lasciati positivamente dopo la fine della trasmissione. Quindi, Selvaggia e Francesco sono tornati insieme oppure no? C'è da dire che uno degli ultimi scatti di Selvaggia su Instagram ha una didascalia molto sibillina: "Se siete tanto fortunati da trovare il tipo di vita che vi piace, dovreste anche trovare il coraggio di viverla". Proprio nello scorsa falò, Selvaggia ha confessato di sentirsi una persona nuova e quindi dobbiamo aspettarci che la nuova vita non comprenda il suo "lenticchio"?

