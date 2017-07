STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Temptation Island su Canale 5 (lunedì, 24 luglio 2017)

Stasera in tv - Temptation Island

In questo articolo vi presenteremo la programmazione prevista stasera in tv su Mediaset. Il famoso palinsesto si occupa da sempre di crescere e migliorare, fornendo agli spettatori un contenuto volto a soddisfare tutti i gusti e le esigenze: dal cinema alle serie tv, l'animazione ed i programmi per i più piccoli, il calcio l'intrattenimento e l'informazione.

Su Canale5 alle 21.10 andrà in onda l'ormai celebre reality Temptation Island, programma attraverso cui diverse coppie non sposate metteranno a dura prova i sentimenti che provano per il rispettivo partner, considerando che ciascuno di loro dovrà vivere con delle persone single e tentatrici. Si prospetta che sarà proprio questo il programma più seguito. Subito dopo il reality, andrà in onda la rubrica Top Secret, con Claudio Brachino. Il conduttore cercherà di porre interrogativi sui misteri e sulle questioni della cronaca considerate risolte, ma che in realtà nascondono ancora diverse questioni.

Appuntamento a mezzanotte. Su Italia1 la serata appartiene all'universo crime: appuntamento alle 21.16 con Law&Order: Unità Speciale XVII. La puntata racconta della collaborazione di un pericoloso serial killer per quanto riguarda l'identificazione di diverse ragazze, in cambio del trasferimento presso un plesso per detenuti modello. Peccato che abbia intenzione di evadere con un altro detenuto che sconta l'ergastolo proprio lì. Subito dopo, alle 22.05, andrà in onda Chicago Fire P.D. III. Continuano gli assasini di Gregory Yates, il numero continua a crescere; tuttavia, Linsday è determinata per la sua cattura ed il suo arresto.

Su Rete4 in prima serata alle 21.15 andrà in onda La Grande Bruttezza, un approfondimento in grado di analizzare e cercare delle soluzioni per il degrado presente in Italia. Alle 23.07 andrà in onda un film non adatto ai minori, intitolato E adesso sesso. Si tratta di una commedia italiana che racconta la fuga di una donna con un ragazzo molto più giovane, liberamente ispirato ad un caso di cronaca. Su La5 andrà in onda un altro film della collezione di Inga Lidstrom: Un amore impossibile. Il film racconta le vicende di una ex ballerina, Hanna, sposata ad un uomo d'affari molto più grande di lei. La coppia si trova alla villa al mare di lui, con loro si trova anche la sorella del marito di Hanna che, recentemente divorziata, non vede di buon occhio il nuovo matrimonio del fratello. Scoraggiata, la ragazza si rifugia nell'attrazione che prova nei confronti di Jonas, un coreografo che le fa riscoprire l'amore per la danza. Tuttavia, le cose non sembrano andare per il meglio: pare che Jonas sia figlio di Bengt, il marito di Hanna.

Su Italia2 la serata appartiene a The Big Bang Theory, la settima stagione. A partire dalle 21.10, la serie racconta delle vicende amorose di un gruppo di nerd geniali alle prese con i piccoli problemi di tutti i giorni. Su Mediaset Extra andrà in onda una puntata di Ciao Darwin, celebre programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che vedrà sfidarsi due categorie di persone universalmente riconosciute come opposte nel loro genere. Tra gag e risate, appuntamento alle 21.15. Su Top Crime la serata comincia con Major Crimes IV, alle 21.10. Una modella viene ritrovata morta nel suo appartamento, a causa di percosse. Il primo sospettato è l'ex fidanzato, ma il fratello riesce a scagionarlo. I sospetti ricadono su un fotografo che spiava le modelle del suo studio. Su Iris sarà la volta di un thriller intitolato Il sipario strappato. La pellicola racconta di come uno scienziato voglia appropriarsi di alcuni programmi nucleari usando come scusa il diritto dell'asilo politico. Alle 21.00. Su Boing appuntamento alle 20.50 con Dragon Ball Super, celebre anime giapponese.

STASERA IN TV, LA PROGRAMMAZIONE MEDIASET NEL DETTAGLIO

Canale 5

ore 21.10 Temptation Island, reality

ore 00.00 Top secret, cronaca

Italia 1

ore 21.16 Law& Order: Unità Speciale XVII, crime

ore 22.05 Chicago Fire P.D. III, serie tv

Rete 4

ore 21.15 La Grande Bruttezza, attualità

ore 23.07 E adesso sesso, commedia

La 5

ore 21.10 Inga Lidstrom: Un amore impossibile, sentimentale

Italia 2

ore 21.10 The Big Bang Theory, sit-com

Mediaset Extra

ore 21.15 Ciao Darwin, intrattenimento

Top Crime

ore 21.10 Major Crimes IV, crime

Iris

ore 21.00 Il sipario strappato, thriller

Boing

ore 20.50 Dragon Ball Super, anime

