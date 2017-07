STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Cose nostre - Malavita su Rai 3, Voyager su Rai 2 (lunedì, 24 luglio 2017)

Stasera in tv - Rai

Quali programmi andranno in onda sulla Rai durante la prima serata di oggi 24 luglio? Su Rai Uno alle ore 21.10 andrà in onda il film Words and Pictures, in prima visione. Questa commedia sentimentale, diretta da Fred Schepisi, vede come protagonisti il docente di inglese Jack Marcus e Dina Delsanto, insegnante di arte nella stessa scuola. I due instaurano una sorta di gara tra gli studenti per capire se abbia più valore la parola scritta oppure le immagini. Allo stesso tempo, tra i due insegnanti nascerà inevitabilmente un legame. Dopo Words and Pictures, alle ore 23.45, il documentario Fuori luogo. Mario Tozzi porta a conoscere quei luoghi italiani dove tradizione e culto sono stati messi in crisi dalla modernizzazione. Alle ore 21.15 su Rai Due andrà in onda Voyager Ai confini della conoscenza, dove Roberto Giacobbo ci svela i segreti e le caratteristiche della natura, della storia, della scienza.

A seguire alle ore 23.30 andrà in onda Colpevoli, con la puntata dal titolo Compensazione. Colpevoli è una serie televisiva tedesca da poco approdata in Italia e vede come protagonista l'avvocato difensore Friedrich Kronberg. Alle ore 21.15 su Rai Tre verrà trasmesso il film Cose nostre - Malavita, uscito nel 2013 e diretto da Luc Besson. Vediamo Robert De Niro nei panni del protagonista Giovanni Manzoni, ex mafioso italiano pentitosi. Dopo aver testimoniato contro la mafia e cambiato nome, lui e la sua famiglia devono nascondersi e finiscono in uno sperduto paesino della Normandia. Dopo il telegiornale, alle ore 23.50 segue Provincia capitale - Parma, programma condotto da Edoardo Camurri incentrato sulla scoperta di varie città. Su Rai Play è possibile accedere a tutte le puntate.

Su Rai 4 alle ore 21.05 andrà in onda il primo episodio di Zoo, serie televisiva statunitense basata sul romanzo di James Patterson, dall'omonimo titolo. In Zoo, molti animali in varie parti del pianeta hanno iniziato ad assumere un comportamento strano e violento: lo zoologo Jackson Oz interviene per trovare le cause di questi avvenimenti. Alle ore 21.15 il documentario dal titolo L'attimo fuggente, che porta in un viaggio nel mondo dei poeti, dei loro lavori e dei luoghi che sono stati per loro fonte di ispirazione. Alle ore 21.10, su Rai Movie, verrà trasmesso il film western Gli inesorabili, diretto da John Huston. La famiglia Zachary vive tranquillamente fino a quando gli indiani Kiowa si fanno avanti minacciosamente per riprendere con loro la figlia adottiva dei Zachary Rachel, una pellerossa rapita da piccola. Alle ore 21.20, su Rai Premium, andrà in onda una puntata della miniserie italiana Una pallottola nel cuore, con protagonista Gigi Proietti. Il giornalista di cronaca nera Bruno Palmieri, dopo averne passate tante, si avvia ormai alla pensione: la figlia illeggittima Maddalena si fa avanti dopo anni.

