STEFANO DE MARTINO/ In vacanza ad Ibiza con gli amici: il pensiero è rivolto a Belen? (Oggi, 24 luglio)

Stefano De Martino

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è in atto un sorprendente ritorno di fiamma? La domanda si ripete in questa calda estate del 2017 dove gli ex coniugi De Martino continuano ad essere grandi protagonisti delle varie riviste di gossip del Belpaese. Gli scatti dei loro incontri ad Ibiza, necessari per organizzare il tempo di entrambi in compagnia del piccolo Santiago, sono diventati di dominio pubblico e hanno sorpreso, soprattutto per gli evidenti sorrisi dei due protagonisti. Il fatto, secondo quanto riportato dalla rivista Chi, non è affatto piaciuto ad Andrea Iannone che in varie occasioni si è trovato a discutere con la fidanzata a causa dell'ex marito. Eppure ancora manca la prova chiave di questo triangolo complicata ulteriormente dal trasferimento del pilota della Suzuki in una nuova abitazione della stupenda isola delle Baleari. Si tratta del passo definitivo alla crisi di coppia?

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL PILOTA ANCORA AD IBIZA

LE VACANZE INSIEME AGLI AMICI

E mentre le voci di un possibile ritorno di fiamma con Belen Rodriguez si fanno sempre più insistenti, Stefano De Martino si gode le sue vacanze in compagnia degli amici più cari. Il suo ultimo scatto su Instagram mostra, infatti, il ballerino di Amici seduto su di un suv insieme ad altre persone, probabilmente coloro che si sono unite a lui in questa trasferta iberica (clicca qui per vedere la foto e leggere i commenti dei fan). Oltre a loro è sempre il piccolo Santiago il vero protagonista degli scatti e dei pensieri del napoletano: le occasioni di incontrare il figlio non mancano, così come il divertimento insieme a lui nei caldi pomeriggi spagnoli. Dopo averlo visto correre su di un kart o prendere il sole a bordo piscina con papà, Santi è stato anche testimone di un piccolo infortunio di Stefano De Martino durante uno dei suoi salti dal trampolino. Il fatto, per fortuna, è rimasto primo di importanti conseguenze fisiche.

