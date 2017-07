TEMPTATION ISLAND 2017 / Streaming video e replica su Witty tv: come vedere puntata di oggi e le precedenti

Temptation Island

Temptation Island torna e porta con sé tanti colpi di scena: oggi andrà in onda la quinta puntata del reality di Mediaset. Il pubblico è pronto a seguire i nuovi sviluppi delle coppie che in Sardegna hanno messo alla prova le loro relazioni. L'appuntamento è alle 21.10 su Canale 5, ma per chi non può seguire la puntata in tv può sempre vedere Temptation Island in streaming video. La trasmissione verrà trasmessa anche sul sito ufficiale di Mediaset, nella sezione dedicata al programma, dove peraltro trovate tantissimi contributi video, o in quella predisposta per le dirette. Potrete collegarvi anche dal vostro smartphone o tablet, ovunque siate. Chi questa sera non può proprio seguire il nuovo appuntamento non deve preoccuparsi, perché c'è WittyTv, il sito dove è possibile rivedere integralmente ogni puntata, senza le interruzioni pubblicitarie. Non c'è modo di perdere la nuova puntata del reality di Canale 5: verrà trasmesso anche su La5 mercoledì sera, alle 21.10.

Quella di stasera si preannuncia una puntata molto interessante di Temptation Island. I telespettatori sanno che tutto può succedere: lo dimostra l'uscita di scena di Ruben e Francesca, con il primo che ha lasciato la fidanzata. La prossima coppia a "scoppiare" sarà quella di Valerio e Alessio? Nelle scorse puntata, in particolare l'ultima mandata in onda, il ragazzo è apparso confuso e diviso dall'attrazione per Carmen e dai sensi di colpa per la compagna Valeria. Occhi puntati anche su Sara, sempre più delusa dal suo Nicola. E ovviamente l'attenzione è rivolta pure su Francesco, alias "Lenticchio", e Selvaggia. I telespettatori sono curiosi di sapere anche come vanno le cose per Antonio e Veronica. Chi chiederà il confronto immediato? Quale coppia avrà un confronto prima del falò finale? Potete seguire e commentare la nuova puntata di Temptation Island anche attraverso i canali social del programma: @temptationislandita per Facebook, @TemptationITA per Twitter e temptationisland_official su Instagram.

