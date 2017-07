Temptation Island 2017 / Anticipazioni quinta puntata e diretta: nuovo falò e coppie in crisi (24 luglio)

Temptation Island

È tutto pronto per la penultima puntata di Temptation Island, in onda oggi, lunedì 24 luglio 2017, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Filippo Bisciglia, puntuale come sempre, farà da narratore speciale, riassumendo al pubblico da casa ciò che è successo nei due villaggi della splendida Sardegna. Fidanzati e fidanzate sono attualmente alle prese con numerosi sconvolgimenti e, l'ultimo falò della precedente puntata ne è stato la dimostrazione. Dopo Riccardo e Camilla usciti dall'isola più forti di prima, è stato il turno di Francesca e Ruben. Lui però, ha ribaltato tutto lasciando la sua fidanzata con un palmo di naso. La Baroni, dopo le scuse ha cercato di riprendersi il fidanzato ma lui non ne ha voluto sapere. Stasera, l'appuntamento si presenterà più pepato e piccante del previsto con un nuovo falò di confronto in attesa delle battute finali del prossimo lunedì sera: chi saranno i protagonisti? In molti penseranno che questa volta possa toccare a Valeria e Alessio ma, visti i presupposti delle ultime puntate, ci potrebbero essere altissime probabilità di vedere il confronto definitivo tra Antonio e la sua fidanzata Veronica.

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI 24 LUGLIO

ANTONIO E VERONICA SI LASCIANO?

La coppia è entrata in gioco in punta di piedi con lui molto posato e pacato. La fidanzata poi, durante il corso dei giorni ha lamentato in più di una occasione la questione 'figli' ed 'ex compagne'. Antonio infatti, ha due figli avute da due precedenti relazioni e, oltre a tenere molto ai bambini, fortunatamente ha anche un rapporto molto sereno con le due ex compagne. Questo però, ha creato numerose problematiche nel rapporto con Veronica, che si è anche lamentata di cose come: 'lui la notte non spegne il telefono...'. Antonio, sentendosi incompreso e ribadendo che il rapporto con la fidanzata sia più fisico che mentale, sta trovando una fortissima intesa con la single Jessica, tanto che, anche il promo della penultima puntata di Temptation Island ci ha regalato delle anticipazioni niente male con un contatto ravvicinato tra i due. Tra Jessica e Antonio c'è stato un bacio? Il fidanzato di Veronica infatti, inconsapevole di essere ripreso si è - probabilmente - sbilanciato più del dovuto. A questo punto, non vediamo l'ora di scoprire cosa accadrà stasera e se lei, ferita nell'orgoglio, chiederà o meno il confronto con il suo fidanzato.

SELVAGGIA RIVUOLE IL SUO “LENTICCHIO”?

Ancora aria di crisi tra Alessio e Valeria. Lei, dopo aver rifiutato il confronto, si troverà faccia a faccia con una serie di filmati che non le piaceranno affatto. Anche Alessio come Antonio, convinto di non essere ripreso dalle telecamere, avrà nuovamente modo di avvicinarsi ancora alla single Carmen. Francesco e Selvaggia, continueranno a sentire nostalgia l'uno dell'altra e, potrebbe essere loro il falò di confronto. Magari la fidanzata di 'lenticchio', troppo nostalgica, chiederà di vedere il suo fidanzato per risolvere una volta per tutte le loro problematiche di coppia. Francesco e Selvaggia infatti, sono evidentemente legati da un rapporto d'amore molto forte e - ad oggi - le loro incertezze non riguardano 'terzi incomodi'. Anche Nicola durante la puntata avrà modo di interagire ancora con la single Antonella mentre Sarà continuerà la sua conoscenza con Andrea, ex corteggiatore di Uomini e Donne che, dopo questa nuova esperienza TV, potrebbe anche ambire alla mitica poltrona rossa della nuova stagione in partenza da settembre. L'appuntamento con la penultima puntata di Temptation Island è quindi rinnovato per stasera, lunedì 24 luglio 2017.

© Riproduzione Riservata.