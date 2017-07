UCCISA DA UNA PALMA/ Video: una nota presentatrice è morta per il crollo di un albero

La scena della tragedia

Kanchan Nath aveva 58 anni ed era una nota presentatrice indiana, ma oggi tutto il mondo parla di lei a causa di un episodio tragico che ha segnato per sempre il suo destino. La donna, infatti, originaria di Chembur (Mumbai) stava rientrando a casa dopo una seduta di yoga quando, in maniera del tutto imprevedibile, una palma è caduta sul suo corpo, travolgendola e buttandolo a terra. Una fatalità, forse frutto di un evento inatteso, fatto sta che a nulla sono serviti i primi soccorsi prestati da chi ha assistito alla scena: la conduttrice è morta poche ore dopo a causa della gravità delle fratture interne.

Le telecamere a circuito chiuso di una vicina attività hanno ripreso il suo tragico incidente passo passo, dall'arrivo della donna, alla caduta dell'albero fino alla comparsa dei primi soccorritori.

In seguito all'incidente, Kanchan Nath è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove i medici, però, si sono dovuti arrendere di fronte al quadro clinico gravemente compromesso dalle fratture. La palma, appesantita dai cocchi, era stata già segnalata alle autorità del posto dai cittadini che ne avevano intuito la potenziale pericolosità, ma a nulla sono servite le loro denunce, visto che nessuno è mai intervenuto per mettere in sicurezza la pianta o per eliminare i frutti che con il loro peso gravavano sul tronco.

