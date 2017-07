UN POSTO AL SOLE/ Serena e Filippo ai ferri corti, male anche tra Mariella e Guido (Anticipazioni 24 luglio)

Un posto al sole

Un posto al sole torna oggi su Rai 3 dopo la tradizionale interruzione del weekend. Si ripartirà dai problemi tra Filippo e Serena, diventati evidenti dopo l'ennesima umiliazione subita dalla Cirillo da parte del suocero Roberto. Lo scorso venerdì Filippo ha cercato di appianare le divergenze e tra loro la tensione è diminuita, ma questa sera tutto tornerà come prima: la loro crisi sarà ancora molto grave e non solo a causa del senso di inferiorirà della madre di Irene. Sarà questa la fine di un matrimonio che, fino a qualche settimana fa sembrava forte e duraturo?

UN POSTO AL SOLE, LE ANTICIPAZIONI: CONTINUA LA CRISI TRA FILIPPO E SERENA

DON PEPPINO NEI GUAI?

Approfittando dell'assenza di Angela e Irene, in vacanza al mare insieme a Renato, Franco trascorrerà l'intera giornata al garage insieme a don Peppino. Sarà qui che si renderà conto di come il suo nuovo amico abbia dei problemi estremamente più gravi di quello che lui stesso aveva pensato: un usuraio lo tormenterà e la sua situazione risulterà già preoccupante. A Palazzo Palladini ci sarà un'altra coppia alle prese con problemi nel loro rapporto. Sebbene non si possa parlare ancora di una vera e propria crisi, Mariella si sentirà sottovalutata da Guido che non darà ascolto a tutte le sue richieste. Dopo essersi rifiutato di sposarla e di creare insieme a lei una vera famiglia, Del Bue non vorrà saperne di partire con lei per le vacanze, spingendola di fatto ad avere rapporti sempre più frequenti con Sergio. Quest'ultimo infatti le darà quelle attenzioni che Guido non le dà ormai da tempo: sarà l'inizio della fine anche per la coppia più divertente e strampalata della soap partenopea?

