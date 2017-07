UNA VITA/ Anticipazioni 24 luglio: la provocazione di Humilidad darà i suoi frutti?

Una Vita

Mediaset per ora mantiene la decisione di sospendere la puntata di Una Vita della domenica, che potrebbe tornare a far capolino su Canale 5 dal prossimo settembre. La telenovela spagnola tornerà quindi oggi nel suo solito orario delle ore 14:10 ovvero al termine della soap Beautiful. Si ripartirà dal ritorno dal viaggio di nozze di Mauro, la cui infelicità sarà più che evidente. Il poliziotto ha sposato Humilidad solo per pena e senso del dovere e ha dovuto rinunciare all'amore della sua vita ovvero a Teresa. Al ritorno dalle vacanze di San Emeterio, la maestra apparirà particolarmente schiva e distaccata, finendo per peggiorare lo stato d'animo già molto provato dell'ex amante. Anche Humilidad si renderà conto della tristezza del marito e gli lancerà una provocazione che lo manderà su tutte le furie: se non sarà felice di vivere al fianco di una persona invalida, sarà autorizzato a frequentare altre donne.

UNA VITA, LE ANTICIPAZIONI: LA PROVOCAZIONE DI HUMILIDAD

LA STRATEGIA DI FELIPE

La nuova settimana di programmazione di Una Vita si aprirà all'insegna dei problemi di Ramon con la Giustizia. Felipe si preparerà a rispondere alle accuse di truffa mosse nei confronti del suo cliente ma avrà dei sospetti riguardante l'identità della persona che lo ha messo nei guai: l'uomo potrebbe essere un prestanome di Clemente e per questo sarà molto difficile riuscire a superare il processo senza conseguente. Mentre la strategia dei due avvocati si farà sempre più chiara, anche gli altri abitanti di Acacias 38 saranno alle prese con importanti novità: Rosina cercherà di trovare un nuovo equilibrio, nella convivenza con Casilda e Martin, anche se troverà la coppia in atteggiamenti intimi. Liberto invece comincerà ad adattarsi nel suo nuovo domicilio, trovando in Leonor e Pablo due cari amici disposti a fargli conoscere locali e nuove persone. Infine, sarà tempo di inaugurazione per la scuola dedicata a Carlota De La Serena anche se Teresa avrà ben poco di cui sorridere.

