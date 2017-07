UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: è crisi nera tra Gemma Galgani e Marco Firpo? Gli indizi (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Gemma Galgani e Marco Firpo sono già in crisi? La notizia circola in rete da alcune ore ed ha già sconvolto gli animi del fan di una delle coppie più amate del trono over di Uomini e Donne. Gemma e Marco si sono conosciuti lo scorso settembre e dopo una breve frequentazione, hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. Essenzialmente all'epoca dei fatti, la dama torinese era ancora troppo coinvolta dall'ex fidanzato, Giorgio Manetti. Dopo una stagione di alti e bassi, lei ha frequentato Michele D'Ambra mentre lui, non è riuscito a mettere da parte la frequentazione con la Galgani. E così, verso la conclusione della stagione, un evento speciale in prime time, ha riaperto le danze all'amore. Gemma si è accorta di provare ancora qualcosa per Marco ed ha voluto riconquistarlo in ogni modo a lei possibile. Dal canto suo Firpo, aveva paura di "bruciarsi" nuovamente ma poi ha ceduto al fascino della Galgani, da sempre considerata da lui e Giorgio come una bellissima donna. L'estate è iniziata e la dama ha voluto ufficializzare su Facebook la sua relazione con Marco, scrivendo di avere un rapporto d'amore in corso.

Sulle pagine ufficiali di Gemma Galgani, da giorni tutto tace e la donna non condivide uno scatto insieme al suo Marco da un po' di tempo. In molti pensano che la coppia sia già scoppiata e tra i principali detrattori, vi è la nemica di sempre: Barbara De Santi. Proprio la maestra potrebbe perfino ritornare nella corte senior della Queen per infastidire il percorso di Gemma. L'ex dama potrebbe ritrovare una bella alleanza anche con Tina Cipollari, la burrosa opinionista televisiva che, secondo ciò che riporta il settimanale “Nuovo” avrebbe proprio fatto un appello a Maria De Filippi affinché non arruoli ancora la dama torinese. A conti fatti sembra che tutti attendano con ansia il prossimo passo falso di Gemma e dai social, le fotografie con Marco scarseggiano così come le dediche d'amore... è crisi nera? Staremo a vedere cosa accadrà tra circa un mese e mezzo quando si riapriranno le dinamiche televisive del trono over di Uomini e Donne.

