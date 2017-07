UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: i papabili tronisti della prossima edizione, ecco chi sono (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Sono tantissimi i nomi dei papabili tronisti del trono classico di Uomini e Donne. Al momento però, non vi è alcuna conferma ufficiale ma tante indiscrezioni tra web e settimanali in edicola. Tra le pagine del settimanale "Nuovo" per esempio, ci sono dei dettagli non indifferenti che vogliamo riferirvi a seguire. Come ben sapete, attualmente sta andando in onda la quarta edizione di Temptation Island, il docu-reality di stampo sociologico condotto su Canale 5 da Filippo Bisciglia e così come è successo per gli scorsi anni, anche questa volta verrà probabilmente arruolato qualcuno che ha preso parte al programma più bollente della televisione italiana. Il primo nome avanzato dalla rivista è quello di Riccardo Ciappesoni che, in qualche modo, pare tentare la "carta" del mondo dello spettacolo già da alcuni anni. Inizialmente ha partecipato al programma "Il contadino cerca moglie", poi è arrivato nella corte della Queen per conquistare il cuore di Desirée Popper ed oggi, ricopre il ruolo di tentatore "corteggiando" Selvaggia, la fidanzata di Francesco. Sarà lui a salire sul trono giovane da settembre? Il secondo nome che propone il giornale, è quello di Paolo Crivellin, Mister Italia 2016 e alle prese con un corteggiamento serrato verso Valeria Bigella.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI E NEWS

DOPO TEMPTATION IL TRONO PER?

Secondo il VicoloDelleNews però, gli altri nomi che potrebbero salire sulla mitica poltrona rossa dopo l'esperienza a Temptation Island, potrebbero essere: Andrea Delianni, Andrea Luceri e Nicolò Fabbri (che ha corteggiato Camilla Mangiapelo). E voi che ne dite? Dove è finito Andrea Melchiorre? Come ben sapete, l'ex fidanzato e corteggiatore di Valentina Dallari, fino a pochissimo tempo fa era in pole potition per acciuffare l'ambita poltrona verso il trono della Queen. Nonostante i ripetuti tentativi però, Andrea sembra ancora non convincere e la sua timidezza è sicuramente un'arma a suo “sfavore”. Tra gli altri possibili nomi (che però non hanno partecipato a Temptation), viene ancora fuori quello di Mattia Marciano a cui si aggiunge anche il “collega” di corteggiamento Mariano Catanzaro. Cosa succederà?

