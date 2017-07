VALERIA BIGELLA E ALESSIO BRUNO/ Lo smacco della ragazza al fidanzato (Temptation Island 2017)

Alessio e Valeria Temptation Island 2017

VALERIA RIFIUTA IL CONFRONTO E SPIAZZA IL FIDANZATO

Uno dei momenti di maggiore tensione nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island 2017 è stato quello che ha riguardo Valeria Bigella e Alessio Bruno. La ragazza è rimasta scioccata dal video che ha ripreso l'esterna tra il fidanzato e la tentatrice Carmen, i quali si sono ritrovati molto vicini in una circostanza intima e romantica. Hanno cenato in una caletta in riva al mare e poi hanno fatto il bagno insieme, scambiandosi tenerezze. Ad un certo punto, però, Alessio sembra essere ritornato in sé, rendendosi conto di come la fidanzata gli manchi e lui si è convinto di come quell'esterna potesse essere una scusante per Valeria per lasciarlo. Così, Alessio ha richiesto il confronto ma ha avuto una vera e propria doccia fredda quando Valeria ha detto no. A questo punto, lo stesso ragazzo si è detto sconcertato dal comportamento della fidanzata, la quale fino a prima di entrare voleva un figlio e invece ora è disposta a stare altri quattro giorni senza di lui. Queste scene non sono affatto piaciute al pubblico, sopratutto per alcune parole pronunciate dal ragazzo e dai suoi amici, tra cui Nicola, il quale ha rimarcato il suo carattere di padre padrone.

SU INSTAGRAM UNA PROVA DEL LORO RITORNO DI FIAMMA?

Il destino della coppia di Temptation Island 2017 composta da Valeria Bigella e Alessio Bruno è ancora ignoto. Infatti, dal web arrivano indizi molto discordanti tra di loro. Ad esempio, secondo quanto riporta Il vicolo delle news, a distanza di pochi minuti è apparsa sia sui profili Instagram di Valeria Bigella che di Alessio Bruno una stories con in braccio il medesimo gatto nero. Questo ha fatto pensare che i due potessero stare insieme nello stesso momento. Ad avvalorare l'ipotesi di un ritorno di fiamma sarebbe anche un like a una foto di Sara Affi Fella alla foto della coppia felice qualche tempo fa. Ma, possibile che i due siano veramente tornati insieme dopo i clamorosi gesti di Bruno? C'è da dire che, in questo momento, sembra che l'uomo stia trascorrendo le vacanze da solo ad Ibiza mentre Valeria, fino a qualche giorno fa, era in Sardegna. Una foto che getta ulteriore fumo negli occhi ai telespettatori è uno scatto che ritrae un primo piano della bellissima Bigella con la seguente didascalia: "C'è un messaggio per te negli occhi di qualcuno. Osserva bene." A chi sarà stata indirizzata questa frase?

