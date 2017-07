VERONICA BAGNOLI E ANTONIO LENTI/ La coppia insieme in incognito? (Temptation Island 2017)

Antonio e Veronica Temptation Island 2017

LE PAROLE CHE HANNO FERITO LA DONNA

Nell'ultima puntata di Temptation Island 2017 abbiamo assistito anche al falò di Veronica Bagnoli, la bionda fidanzata con Antonio Lenti che è rimasta molto ferita dalle parole del fidanzato. Infatti, il giovane sembra aver una forte complicità con la tentatrice Jessica e sente come potrebbe essere una persona adatta per stare al suo fianco. Veronica non ha apprezzato delle confidenze intime di Antonio, che ha confessato come Veronica gli abbia chiesto di restare compagni di letto anche dopo la fine della storia. Secondo Veronica, queste sarebbero state, invece, le parole di Antonio. Veronica ha tacciato il fidanzato di essere superficiale. E' rimasta anche molto colpita in modo negativo dal secondo video, quando Antonio e Jessica si sono ritrovati a cena insieme. L'uomo ha rimproverato Veronica di essere fredda con lui, di non capirlo e concedergli nemmeno un abbraccio. La ragazza, alla visione del video, è rimasta attonita e senza parole, cconsiderandosi poco rispettata.

VERONICA-ANTONIO, LE INCREDIBILI STORIES SU INSTAGRAM

Interessanti anticipazioni per quanto riguarda la prossima puntata di Temptation Island. Al centro della nuova serata ci saranno, sicuramente, Antonio e Veronica e un presunto tradimento. Infatti, stando ad alcuni rumors, Antonio si sarebbe concesso alla tentatrice Jessica. Come reagirà Veronica alla scoperta di questo atto fedifrago? C'è da dire, però, che da quello pubblicato sui social network da parte dei due concorrenti, le cose per loro potrebbero essersi sistemate alla fine delle registrazioni del reality. Come fa notare Gossip e Tv, le due Instagram Stories di Veronica e Antonio pubblicate nei giorni scorsi sarebbero molto simili e mostrerebbero la stessa spiaggia negli stessi identici momenti. Secondo il portale, questo sarebbe un indizio incontrovertibile del fatto che i due stiano trascorrendo del tempo insieme e, quindi, che abbiano superato tutte le loro incomprensioni.

