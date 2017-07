007 La morte può attendere / Su Rai 4 il film con Pierce Brosnan (25 luglio 2017)

007 La morte può attendere In onda su Rai 4

007 La morte può attendere (il cui titolo il lingua originale è Die Another Day) è il film che va in onda questa sera, martedì 25 luglio alle ore 21.05 su Rai 4. E’ una pellicola del 2002 diretta da Lee Tamahori ed interpretata, tra gli altri, da Pierce Brosnan e Halle Barry. 007 La morte può attendere fa parte del filone cinematografico dedicato all'Agente 007 più famoso del cinema mondiale. Si tratta, inoltre, dell'ultima pellicola in cui Pierce Brosnan interpreta l'agente segreto James Bond.

La colonna sonora del film, il brano Die Another Day, è stata crata da David Arnold e cantata da Madonna, grande fan di James Bond.

007 LA MORTE PUO' ATTENDERE, LA TRAMA

L'agente James Bond si trova in missione segreta in Corea. Il suo obiettivo è incastrare Tan Sun Moon, un pericoloso trafficante di armi. Ma qualcosa va storto e Bond viene fatto prigioniero e torturato per circa un anno. Dopo essere tornato in libertà, viene sospeso, in quanto l'MI6 teme che, durante il periodo di prigionia, l'agente 007 abbia rivelato ai nemici coreani preziosi informazioni segrete. Nonostante ciò, Bond decide di iniziare ad indagare su chi abbia tradito la sua fiducia in Corea, provocando la sua cattura. Nel corso delle indagini fa la conoscenza di Jinx, membro della NSA, e di Miranda Frost, segretaria di Gustav Graves (quest'ultimo altri non è che Tan Sun Moon). La narrazione del film si sposta poco dopo in Islanda. Qui il criminale Tan Sun ha realizzato un gigantesco specchio in grado di catturare l'energia solare. L'obietto di Tan Sun è distruggere le difese militari della Corea del Sud, in modo tale da facilitarne l'invasione da parte della Corea del Nord. L'intricata situazione trova soluzione a bordo di un aeroplano diretto in Corea. Qui l'agente Jinxk annienterà Miranda Frost, marionetta al servizio di Tan Sun, mentre James Bond ucciderà il criminale coreano.

