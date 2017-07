ALESSIO BERNABEI / Non è il sudamerica è il singolo che domina l’estate 2017 (Wind Summer Festival 2017)

Alessio Bernabei, con non è il sudamerica al Wind Summer Festival

SUL PALCO QUESTA SERA CON IL NUOVO SINGOLO

Un idolo delle teenager, Alessio Bernabei, sul palco del Wind Summer Festival nella puntata che Canale 5 manderà in onda in prima serata questa sera 25 luglio 2017. L'ex leader dei Dear Jack sta dimostrando ogni giorno di più come la sua carriera solista non sia stata un semplice capriccio, ma affondi le sue radici in un progetto ben preciso che si sviluppa tramite sonorità ricche di pop e di elettronica. Sul palco di Piazza del Popolo, Alessio Bernabei sarà presente con la sua “Non è il Sudamerica”, pezzo con il quale è presente nelle radio di tutti gli italiani in questa estate 2017. Per Alessio Bernabei sicuramente l'avventura da solista è tutta ancora da scrivere, ma il 2017 è stato segnato anche dalla terza partecipazione sanremese consecutiva con “Nel mezzo di un applauso”, brano che ha confermato le sonorità elettro-pop presenti in “Noi siamo infinito”, oltre ad alcune ballate di successo scritte dallo stesso Bernabei. E c'è da scommetterci che l'artista nativo di Tarquinia, in provincia di Viterbo, riuscirà a farsi applaudire, come suggerito anche dal suo singolo sanremese, dalla vasta platea del Wind Summer Festival, compresa quella televisiva di Canale 5.

ALESSIO BERNABEI DAI DEAR JACK A RENATO ZERO

Alessio Bernabei ha mosso i suoi primi passi nel mondo musicale giovanissimo, ma la svolta è arrivata nel 2012 con la fondazione del gruppo Dear Jack che per mettersi in luce ha tentato nel 2013 la carta della partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi, Amici. E la presenza dei Dear Jack si è rivelata trionfale, un gruppo capace di svariare sui generi e superare le varie prove del talent con grande disinvoltura. Bernabei e i suoi soci non riusciranno a conquistare la vittoria finale, ma si aggiudicheranno il prestigioso premio della critica assegnato dai giornalisti che seguono il programma, segno tangibile dello spessore della proposta musicale della band. Che infatti si lancia in un progetto molto ambizioso, l'album “Domani è un altro film” realizzato in due volumi e a cavallo di due anni.

A far cavalcare alla band l'onda del successo ci pensa il singolo “La pioggia è uno stato d'animo”, che permette ai Dear Jack di dominare l'airlay radiofonico nell'estate 2014. I panni di leader dei Dear Jack iniziano però a stare un po' stretti ad Alessio Bernabei, che dopo l'uscita del secondo volume di “Domani è un altro film”, che chiude idealmente un cerchio, decide di provare il grande salto ed iniziare la carriera da solista. L'esordio avviene nel 2016 sul palco dell'Ariston, dove già Bernabei era salito con i Dear Jack l'anno precedente con il singolo 'Il mondo esplode tranne noi'.

Il brano 'Noi siamo infinito' non si afferma nella classifica finale del Festival della Canzone Italiana, ma ottiene un vero e proprio boom a livello radiofonico e viene usato in diverse campagne pubblicitarie (oltre ad essere la colonna sonora ufficiale del campionato di Serie B 2016/17). “Noi siamo infinito” è anche il titolo dell'album che esce proprio nel 2016 e che debutta subito in alto nella classifica dei dischi più venduti in Italia, al secondo posto appena alle spalle dell'ultimo album di inediti di un mostro sacro come Renato Zero, ”Alt”.

