Alessio Bruno e Carmen/ Temptation Island 2017, cosa è successo nella notte passata insieme? Parla lui

Valeria Bigella e Alessio Bruno

Alessio Bruno ha tradito Valeria Bigella a Temptation Island? È questo quello che molti spettatori dello show condotto da Filippo Bisciglia si chiedono dopo la puntata in onda ieri. La penultima puntata è stata infatti dedicata ai weekend finali di fidanzati e fidanzate con i rispettivi tentatori e ad attirare particolare attenzione sono stati quelli di Alessio e Antonio. Bruno in particolare ha deciso di trascorrerlo ancora con la single Carmen Rimauro ed è nel dopo cena, sul terrazzino delle loro camere comunicanti, che sono arrivate effusioni inaspettate tra i due. Immagini non sempre chiare ma che hanno fatto pensare al peggio, tanto che sono tantissimi i commenti arrabbiati e di disapprovazione nei confronti di Alessio.

ALESSIO BRUNO, IL MISTERO DEL POST DOPO TEMPTATION ISLAND

UN MESSAGGIO CHE SCATENA LE POLEMICHE

Il fidanzato di Valeria Bigella ha allora deciso di rompere il silenzio e spiegare con un post su Instagram ciò che è accaduto quella notte. "Lo so che molti di voi non riescono a leggere tra le righe - scrive Alessio - e questo non mi preoccupa... mi preoccupa il fatto che viaggiate con l'immaginazione solo perchè vorreste vedere quello che non è mai successo - così arriva al 'forte' chiarimento - al di là di tutto ci tengo a puntualizzare che non ci sono stati nè baci nè bocc**ni!!! Grazie". Un post che risale ad alcune ore fa ma del quale ora non c'è più traccia. Potrebbero essere stati i commenti non proprio piacevoli ricevuti dopo il post in questione ad aver portato Alessio a cancellarso dal suo profilo Instagram. Intanto i telespettatori continuano a chiedersi se Valeria abbia deciso di perdonarlo o meno...

