Anticipazioni Una Vita: Cayetana inaugura la sua nuova scuola (oggi, puntata 25 luglio)

Una Vita

SI INAUGURA LA SCUOLA DI CAYETANA

La puntata di Una Vita di questo pomeriggio, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10, concederà ampio spazio ad un avvenimento del quale si parla da tempo ovvero l'inaugurazione della scuola intitolata a Carlota De La Serna. Cayetana riuscirà dunque a raggiungere il suo obiettivo anche se per farlo ha dovuto passare sopra i sentimenti delle altre persone, primo fra tutti il defunto segretario Oliva. Nel giorno in cui il nuovo istituto verrà presentato alle famiglie più nobili della città, la vedova di German deciderà di avere al suo fianco una persona per lei diventata molto importante. Avrete certamente capito che stiamo parlando di Teresa, che accetterà di condividere questa nuova avventura con la sua nuova amica. La sua intenzione sarà comunque molto chiara, come evidenziato fin dall'inizio ovvero accertarsi che anche gli orfani possano avere la possibilità di studiare in questa prestigiosa scuola. Tra gli ospiti dell'inaugurazione ci sarà anche una new entry che vi invitiamo a non perdere di vista nel prossimo futuro: si tratterà dell'attraente Duca di Somoza, che fin dal primo istante mostrerà un certo interessamento per Cayetana...

LIBERTO NON È PIÙ LA STESSA PERSONA (ANTICIPAZIONI UNA VITA)

Oggi a Una Vita avremo modo di conoscere un po' meglio il nipote di Susana, arrivato ad Acacias 38 per completare gli studi in architettura. Liberto si è presentato alla zia, cercando di apparire ai suoi occhi una persona seria e affidabile, ma fin da questo pomeriggio, dimostrerà di essere una persona ben diversa. I primi ad accorgersene saranno Leonor e Pablo, che accetteranno di accompagnare il nuovo vicino di casa in alcuni dei locali più in vista della città. Sarà in tale frangente che i due coniugi scopriranno come Liberto ami la bella vita, il divertimento e soprattutto le donne. Sarà dunque un donnaiolo incallito, anche se Susana non avrà nessun sospetto del vero carattere del nipote. La situazione presto sfuggirà di mano alla proprietaria della sartoria e al ragazzo al quale ha dato ospitalità. I problemi non mancheranno anche tra altri abitanti di Acacias 38 a partire dalla famiglia Palacios, sempre più provata dalle accuse mosse nei confronti di Ramon. Felipe avrà le idee chiare per la sua strategia di difesa. Raggiungerà il risultato prefissato evitando che l'amico finisca di nuovo in carcere?

© Riproduzione Riservata.