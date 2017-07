BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Eric vuole il divorzio da Quinn

Beautiful

LIAM PERDONA STEFFY?

La puntata di Beautiful del martedì non porterà buone notizie per gli Steam, alle prese con nuovi problemi causati (anche se indirettamente) da Quinn Fuller. Steffy, infatti, sarà protagonista di una brutta discussione con il fidanzato al quale annuncerà la sua decisione di lasciare momentaneamente la casa sulla scogliera. Tale notizia non farà affatto piacere allo Spencer, convinto che il matrimonio con Wyatt sia già giunto al termine e che per questo non abbia nessun motivo di essere rispettato. Ma le parole di Liam non faranno l'effetto sperato: Steffy farà le valigie, preparandosi a trasferirsi a casa di Thomas in attesa che il divorzio diventi ufficiale. Arrabbiato per i recenti sviluppi, Liam si confronterà nuovamente con Ridge al quale racconterà le novità sulla partenza di Steffy. Ma lo stilista lo tranquillizzerà dicendogli che molto presto Quinn sarà per loro solo un lontano ricordo: il suo piano per liberarsi della Fuller è già entrato nel vivo, ma andrà tutto come prefissato?

PUNTATE AMERICANE: ERIC VUOLE IL DIVORZO (ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL)

Si fanno sempre più chiare le anticipazioni di Eric dalle puntate americane di Beautiful. In molti si erano chiesti che fine avrebbe fatto Quinn dopo la scoperta del suo tradimento avvenuto con Ridge: qualcuno aveva ipotizzato che alla fine la gioielliera sarebbe stata perdonata, mentre per altri invece sarebbe stata questa la fine del matrimonio più discusso degli ultimi anni. Le anticipazioni delle prossime puntate chiariscono qualcosa in più a tal proposito: Eric non avrà nessuna intenzione di dimenticare quanto accaduto passando ben presto alle maniere forti: deciderà di chiedere il divorzio ancor prima di confrontarsi con la moglie. Sarà per questo che ricomparirà a casa accompagnato da Carter e soprattutto dai documenti per porre fine al suo matrimonio. Non sentirà ragioni davanti alla disperazione e alle scuse della moglie: la donna dovrà lasciare quanto prima la villa, la Forrester Creations e uscire definitivamente dalla sua vita. Ancor peggio andranno le cose a Ridge, che verrà ufficialmente ripudiato perdendo tutti i privilegi che ha sempre avuto in qualità di membro della ricca famiglia Forrester.

