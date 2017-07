BELEN RODRIGUEZ/ Proseguono le vacanze ad Ibiza: la showgirl tra i soliti dubbi? (ultime notizie)

Belen Rodriguez

ANCORA DUBBI SU ANDREA E STEFANO?

Belen Rodriguez e il triangolo delle Baleari formato anche dai suoi 'uomini' Andrea Iannone e Stefano De Martino continua ad incuriosire gli italiani durante le letture sotto l'ombrellone. Il sospetto che la showgirl sia ancora innamorata dell'ex marito si è fatto insistente negli ultimi giorni, non solo per le foto che ritraggono i loro incontri nella villa di Ibiza ma anche per le recenti dichiarazioni di Simona Ventura: nell'ultima puntata di #Estate, la conduttrice ha infatti rivelato ad Alfonso Signorini di avere dei sospetti sui sentimenti dell'argentina che potrebbero essere ancora a favore del ballerino di Amici. Ad aggiungere carne al fuoco sono inoltre arrivate anche le news relative al trasferimento di Andrea Iannone che, stando a quanto riportato dall'altro settimanale retto da Alfonso Signorini ovvero Spy, sarebbe stato costretto proprio dalla modella a cambiare domicilio per le restanti sue vacanze in terra spagnola.

BELEN RODRIGUEZ E IL BALLERINO BEATO TRA LE DAME

E mentre il gossip estivo si infittisce e si fa un gran parlare del possibile ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e l'ex marito Stefano De Martino, lui non si tira indietro dimostrando di sapersi divertire al fianco di nuove splendide ragazze. Su Instagram Stories ha infatti pubblicato nuovi scatti in compagnia della influencer Gilda Ambrosio e delle sorelle Chiara e Alessandra Capitani, donne bellissime e ovviamente appassionate di moda proprio come piace al napoletano. Nulla fa pensare ad un flirt con una di loro anche se ovviamente tutto è possibile in un clima di assoluto divertimento all'interno di una cornice da sogno come Ibiza. Come avrà preso Belen questo cambiamento dell'ex marito? In passato lui ha preferito la strada della privacy, limitandosi a postare sui social network alcune foto solo o in compagnia del figlio o di qualche amico. A cosa è dovuto questo passaggio allo sballo?

