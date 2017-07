BENJI & FEDE E ANNALISA / Tutto per una ragione è la hit dell’estate (Wind Summer Festival)

Benji e Fede al Wind Summer Festival

IL DUO DA UN MILIONE DI FOLLOWERS

Non possono mancare nomi come, stasera nell'ultima puntata di Wind Summer Festival. Nell'ultimo anno gli artisti hanno duettato insieme: sul palco di Wind Summer Festival, infatti, il pubblico ha intonato le note di Tutto per una ragione. Sia Benji& Fede che Annalisa non sono nuovi al Wind Summer Festival: già nel 2016, gli artisti hanno partecipato a quello che era il Coca Cola Summer Festival. Benji & fede sono originari di Modena, tuttavia il loro incontro è avvenuto sul web: anche loro, come tante altre star, hanno iniziato la propria carriera grazie alla pubblicazione di diverse cover sul canale Youtube. Inoltre il duo di talentuosi ragazzi, contattato da una emittente radiofonica, hanno organizzato un tour nelle varie piazze italiante: è stata questa la loro fortuna, perché hanno potuto produrre un disco con la Warner Music Italia, in quanto uno dei loro talent ha notato i due ragazzi. I due hanno partecipato al Festival di Sanremo del 2015, tra le loro Hit più famose citiamo Amore Wi-Fi, Adrenalina e Tutta d'un fiato, singolo di Coca Cola Summer festival. Benji & Fede hanno pubblicato un libro: Vietato smettere di sognare, nel quale i ragazzi raccontano la propria esperienza. Benji e Fede sono figli del web: è proprio per questo motivo che, per festeggiare il traguardo di circa 1.000.000. di followers, il duo ha organizzato un vlog nel quale poter rispondere a tutte le domande dei fan e perlopiù il loro merchandising ufficiale! i due ragazzi hanno curato tutto nei minimi dettagli, se si parla della loro linea di abbigliamento.

ANNALISA CON BENJI & FEDE, I SUOI INIZI

Annalisa è conosciuta per la sua voce melodiosa e la sua faccia pulita: oltre ad essere una bella persona, è anche una cantautrice di successo. È stata lanciata dal talent show di Amici, ma aveva già alle spalle diverse esperienze con due band. Tra i suoi brani più famosi citiamo Senza Riserva, Per una notte o per sempre e Tra due minuti è primavera. Oltre ad aver partecipato diverse volte al Festival di Sanremo, la cantante ha ricevuto diversi premi: tra i più, citiamo il Premio Lunezia del 2012, grazie al suo secondo album Mentre tutto cambia. In tutto la cantante ha pubblicato ben cinque album, di cui l'ultimo è intitolato Se avessi un cuore. Come se non bastasse, Annalisa è molto impegnata nel sociale: Teniamo Botta è stata un'iniziativa a cui diversi cantanti hanno partecipato, per raccogliere fondi in favore dei terremotati emiliani del 2012; nel 2013, invece, la cantante ha partecipato a Una Canzone per Telethon, per raccogliere fondi per la ricerca dedicata alle malattie genetiche.

