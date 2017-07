Barbara D'Urso/ Gerard Butler è il nuovo amore? I due beccati in barca insieme

Barbara D'Urso

L'estate di Barbara D'Urso non poteva essere priva di gossip. La conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live è infatti seguitissima dai paparazzi, che sperano di scoprire chi sia il suo nuovo amore e potrebbero finalmente averlo scoperto. Barbara D'Urso è stata infatti beccata in barca con Gerard Butler, famosissimo attore scozzese. La foto è stata postata qualche giorno fa sulla pagina Instagram di Verissimo: "Estate hot per Barbara D'Urso, protagonista del #Festival di #Ischia assieme alla star di Attacco al Potere Gerard Butler! #ischiafilmfestival". Questa la didascalia. I due si sono incontrati a Ischia in occasione del Global Fest e da quel momento l'attenzione su di loro è cresciuta giorno dopo giorno. Il primo scoop fu lanciato da ‘Novella 2000’ che scrisse: "Una nuova scintilla della quale potremmo sentire a lungo parlare, pare dipenda soprattutto da lei". Lui avrebbe fatto di tutto per conoscerla e da quel momento sarebbero inseparabili.

FLIRT IN CORSO TRA BARBARA D'URSO E GERARD BUTTLER?

SI INFIAMMA IL GOSSIP SULLA CONDUTTRICE

Gerard Butler, star di 'Attacco al Potere', da ultime notizie, è tornato ufficialmente single dopo la fine della sua storia d’amore con la designer Morgan Brown. La D’Urso è single da un po' di tempo: “Non riesco più a innamorarmi di un uomo. Mi mette il morbillo l’idea che ci sia qualcuno con le chiavi di casa mia” queste le sue parole dette tempo fa. Le foto pubblicate da Novella 2000 sembrano comunque lasciare pochi dubbi. L'estate è lunga e potrebbe portare novità importanti. Vedremo se e come si svilupperà questa nuova storia. Le voci sono incalzanti e la coppia sembra davvero affiatata.

