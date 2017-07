CHERRY SEASON / Anticipazioni puntata 25 luglio: Mete ritrova l'amore con Isik?

Cherry Season

TUTTO BENE TRA AYAZ E OYKU?

Va in onda questo pomeriggio una nuova puntata di Cherry Season, la soap turca che tiene compagnia agli italiani dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:45. L'interesse è minore rispetto allo scorso anno quando tale programma era stato definito uno dei principali successi dell'estate della rete ammiraglia Mediaset. I colpi di scena da qualche tempo sono infatti ridotti al lumicino così come le emozioni legate ai protagonisti Oyku e Ayaz. Dopo che il ricatto di Mete è stato svelato e le ragioni delle stranezze del fratello di Burcu sono state chiarite, per la coppia regina della serie turca tutto è andato per il meglio. Ad eccezione di qualche piccola scaramuccia il loro amore non è stato più messo in discussione e questo cambiamento sarà evidente anche oggi pomeriggio. Ayaz, infatti, chiederà ad Oyku di fare insieme un giro in moto e lei, anche se titubante accetterà. Si cacceranno nei guai questa volta?

CHERRY SEASON, LE ANTICIPAZIONI: METE E ISIK PRESTO INSIEME

Nella puntata di Cherry Season di questo pomeriggio vedremo Mete e Isik più vicini che mai. Quest'ultima cercherà di tirare su di morale l'amico, demoralizzato per le recenti accuse di Seyma nei suoi confronti. La rossa, infatti, anche dopo avere capito che il comportamento dell'architetto era dovuto al tumore al cervello, non potrà dimenticare che lui l'ha costretta ad abortire. Per questo Isik gli proporrà di uscire insieme e organizzerà un picnic per godere pienamente di qualche minuto di tranquillità. Tutto andrà per il meglio e la coppia per la prima volta arriverà molto vicina dallo scambiarsi un bacio appassionato. Proprio sul più bello, però, Mete e Isik verranno interrotti da una chiamata di Sibel che chiederà il loro urgente aiuto: si tratterà del bambino? Comunque sia, anche se questo bacio verrà fermato prima del tempo, la coppia continuerà a frequentarsi anche nei prossimi giorni. Sarà l'inizio di una nuova storia d'amore?

© Riproduzione Riservata.