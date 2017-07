CIRKUS COLUMBIA / Su Rai 5 il film diretto da Danis Tanovic (25 luglio 2017)

Cirkus Columbia In onda su Rai 5

IL CAST DEL FILM DRAMMATICO DIRETTO DA DANIS TANOVIC

La programmazione di Rai Cinque offre nella prima serata di questo martedì 25 luglio la messa in onda a partire dalle ore 21,15 del film di genere drammatico Cirkus Columbia. Si tratta di una pellicola internazionale prodotta nel 2010 dalla case cinematografiche della 2006 d.o.o. e della ASAP Films. La regia è di Danis Tanovic su soggetto scritto da Ivica Dikic mentre la sceneggiatura ha visto lo stesso regista collaborare con Ivica Dikic. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Cristoph Blaser e Steffen Kahles, il montaggio è stato eseguito da Peter Markovic ed il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Walther van den Ende. Nel cast sono presenti Miki Manojlovic, Mira Furlan, Boris Ler e Milan Strljic.

CIRKUS COLUMBIA, LA TRAMA

È il 1991, siamo in una piccola cittadina della Bosnia-Erzegovina dove è appena caduto il regime comunista. Un uomo di nome Divko Buntic (Miki Manojlovic) fa finalmente ritorno a casa dopo aver trascorso molti anni in esilio in Germania. Per lui è tempo di vendicarsi per il torto subito e di mostrare a tutti la sua nuova vita felice. Così sposato con una affascinante donna di nome Azra (Jelena Stupljanin) molto più giovane di lui, a bordo di una fiammante automobile e con addosso una cospicua somma di denaro ed un gatto nero è pronto a far ritorno nella sua città natale. Quando però arriva sul posto, trova la sua abitazione occupata naturalmente dall’ex moglie Lucjia (Mira Furlan) e da suo figlio, così deciso a riprendersi ciò che è suo inizia una guerra con Lucjia. Per lui da questo momento una serie di vittorie su molti fronti grazie alla disponibilità finanziaria di cui può disporre ampiamente. Un giorno però qualcosa non gira per il verso giusto ed esattamente da quando il suo amato gatto nero scompare all’improvviso. Anche sua moglie sembra non amarlo più avendo trovato in suo figlio il vero amore. Quando però si inizia ad avere il presentimento di una nuova guerra alle porte, Divko sembra cambiare completamente atteggiamento nei confronti della sua famiglia, permettendo a tutti di fuggire per trovare rifugio in Germania. Quando però il gatto nero di Divko viene ritrovato, su ha nell’uomo un nuovo cambiamento. Capisce infatti a questo punto di essere ancora innamorato della sua ex moglie Lucjia e che lei rappresenta il solo ed unico motivo per cu è tornato in città. I due allora si dichiarano nuovamente amore eterno anche se sono consapevoli che la guerra e i bombardamenti sono sempre più vicini alla città.

