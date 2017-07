DELITTO A SAINT MALO / Su Rete 4 il film diretto da Lionel Bailliu con Bruno Solo (25 luglio 2017)

Il film in onda su Rete 4

IL CAST NEL FILM DI RETE 4

Una coproduzione franco-belga, Delitto a Saint Malo, è il film in prima serata di martedì 25 luglio 2017 in onda su Rete 4, alle ore 21.15. La pellicola è un film per la televisione realizzato dal regista Lionel Bailliu, con Bruno Solo protagonista nel ruolo del sergente Eric Vautier, mentre Louise Monot interpreta la parte del capitano di polizia Gwenaele Garrec. Tra gli altri attori presenti nel cast della pellicola, Patrick Raynal, Swann Arlaud, Marina Keltchewsky. Micky Sebastian, Aurelien Wiik ed Olivier Claverie, con il film che è stato realizzato nel 2013.

DELITTO A SAINT MALO, LA TRAMA

Lo scenario del film è la spiaggia di Saint Malo, dove viene rivenuto un cadavere che sembra recare dei segni di tortura. Ad una più attenta analisi, questi segni sembrano in tutto e per tutto quelli che i pirati del diciassettesimo secolo, che compivano scorrerie nei mari della zona, infliggevano alle loro vittime. Il capitano di polizia della città di Rennes in Francia, Gwenaele Garrec si appassiona al caso e sembra profondamente persuasa del fatto che la tortura sia proprio opera dei pirati, ed i fatti sembrano darle ragione anche quando deve confrontarsi con lo scetticismo del sergente maggiore Eric Vautier. Garrec prosegue imperterrita nelle sue ricerche e trova dei riscontri importanti relativamente a quelle che erano le azioni di un famoso gruppo di corsari che agivano all'epoca nella zona della costa di Saint Malo. Il mistero si infittisce ed anche Vautier inizia a collaborare all'indagine e a convincersi che Garrec potrebbe avere ragione: ciò che sembra incredibile è che i destini del corsaro che i due poliziotti stanno cercando potrebbero riallacciarsi a diversi eventi moderni e, soprattutto, potrebbero portare a ritrovamenti del tutto inaspettati. La ricostruzione storica diventa dunque una vera e propria caccia al tesoro, che costringerà Gwenaele Garrec a ritornare su alcuni luoghi del suo passato e a confrontarsi con avvenimenti dimenticati.

