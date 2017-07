ERMAL META/ Dalla giuria di Amici al successo di Ragazza Paradiso (Wind Summer festival 2017)

Ermal Meta al Wind Summer Festival (foto di Luis CondroI)

IL SUCCESSO DEL 2017

Ci sarà anche Ermal Meta tra i protagonisti della serata del Wind Summer Festival in onda oggi 25 luglio 2017 in prima serata su Canale 5.Il cantante he sta vivendo un anno magico grazie al suo “Vietato morire”, album anticipato dalla title track che si è piazzata terza al Festival di Sanremo, vincendo anche il premio della critica. Una vera e propria consacrazione per Ermal Meta che anche prima di quest'anno era comunque conosciuto come uno degli autori di nuova generazione maggiormente prolifici della musica italiana, dopo essersi fatto un nome nella scena Indie con il suo gruppo “La fame di Camilla” ed aver fatto il suo esordio musicale sul palco dell'Ariston con un'altra formazione: gli Ameba 4. Il passo successivo è stato per Ermal Meta quello di iniziare una vera e propria carriera da solista, partita con l'album “Umano”, uscito nel 2016 e lanciato da singoli di successo come “Odio le favole” e “Volevo dirti”. Parallelamente l'attività da autore di Ermal Meta è proseguita, fino ad arrivare a “Vietato Morire”, presentata a Sanremo nel 2017 e canzone legata al difficile passato del cantante, vissuto fino a 13 anni in Albania e poi trasferitosi a vivere con la madre a Bari, sfuggendo anche a un padre violento di cui si parla nella canzone. Il successo ha spalancato ad Ermal Meta anche le porte dell'esperienza televisiva, con la partecipazione come giudice al talent show condotto da Maria De Filippi, Amici, su Canale 5. In questa estate 2017 nell'airplay radiofonico sta riscuotendo un grande successo il nuovo singolo di Ermal Meta, “Ragazza Paradiso”, che sarà quello proposto al pubblico del Wind Summer Festival.

ERMAL META, LA SUA CARRIERA

Di origine albanese, Ermal Meta ha sin da bambino mostrato uno spiccato talento musicale, ma come è logico per un giovane artista, nei primi anni non è riuscito a canalizzarlo al meglio. La situazione è radicalmente cambiata con la fondazione di “La fame di Camilla”" gruppo che è riuscito a portare Ermal sui palchi di tutta Italia e di nuovo al Festival della Canzone Italiana, stavolta con maggior successo rispetto all'esperienza con gli Ameba 4 di cui Ermal Meta era il chitarrista. Con “La fame di Camilla” l'italo-albanese ha invece compiuto un passo avanti proponendosi come leader e imponendo la sua poetica nella scrittura di musica e testi. Una carta vincente se si pensa che nel giro di poco tempo Ermal Meta è diventato uno degli autori più richiesti a livello nazionale lavorando con artisti del calibro di Emma Marrone, Patty Pravo, Chiara Galiazzo, Lorenzo Fragola, l'ex Timoria Francesco Renga, Francesco Sarcina (ex leader del gruppo 'Le vibrazioni'),Giusy Ferreri, Marco Mengoni e Francesca Michielin (tre artisti legati dal fatto di essere usciti dal talent show musicale X Factor). Ermal Meta invece non si è mai giocato la carta dei talent ma ha deciso di dare libero sfogo alla sua vena artistica scrivendo anche per altri canzoni che ha poi comunque anche interpretato da solista nei suoi tour, compreso l'ultimo che sta riscuotendo un grande successo in tutta Italia.

