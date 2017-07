FABIO ROVAZZI/ Un'estate all'insegna del tormentone "Volare" con Morandi (Wind Summer Festival 2017)

Fabio Rovazzi ospite al Wind Summer Festival

LO YOUTUBER SCOPERTO DA FEDEZ E J-AX

Ci sarà anche Fabio Rovazzi tra gli ospiti della puntata del Wind Summer Festival che andrà in onda martedì 25 luglio 2017 in prima serata su Canale 5. La rivelazione musicale non solo di quest’anno ma anche di quello precedente, con i suoi singoli capaci di diventare virali e che hanno fatto ballare milioni di italiani. Almeno queste sono le rilevazioni che si notano dal canale YouTube del cantante-videomaker. Rovazzi nasce infatti proprio come Youtuber, poi il suo talento è stato scoperto da Fedez e J-Ax, ed i tre singoli lanciati dal ragazzo lombardo sono stati tutti un successo assoluto. Prima ‘Andiamo a comandare’, il pezzo che l’ha lanciato agli occhi del grande pubblico. Quindi ‘Tutto molto interessante’ ed ora il singolo che sta segnando l’estate 2017 forse come tormentone musicale principale, ‘Volare’, realizzato con un’icona della musica italiana come Gianni Morandi. Oltre al successo del video, anche nell’airplay radiofonico il brano ha trovato grandi riscontri, confermandosi ballabile ed orecchiabile.

PRESTO IL PRIMO ALBUM DI FABIO ROVAZZI?

Aver convinto Gianni Morandi a dare il suo contributo al “fenomeno Rovazzi” è stato sicuramente il successo principale, una sorta di legittimazione di quello che da fenomeno di massa è diventato un vero e proprio nome di punta della musica italiana. Tanto che Gianni Morandi sta partecipando spesso e volentieri a molte date del giovane cantante in giro per l’Italia, salendo sul palco e correndo anche qualche rischio, come quando l’artista di Monghidoro è caduto dal palco durante l’esibizione del Radio Italia Live. Rovazzi comunque si gode il suo successo singolo dopo singolo, in attesa di realizzare nuovi featuring che possano contribuire ulteriormente alla sua fama. Ciò che aspettano principalmente i fans, dopo tanto successo, è un vero e proprio album che raccolga non solo questi primi successi, ma che dimostri che Fabio Rovazzi può sopravvivere nel mondo musicale anche slegato da YouTube e dalla rete. Vedremo cosa accadrà, nel frattempo “Volare” è stabilmente al top nei singoli dell’estate 2017.

