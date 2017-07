FRANCESCO RENGA/ Il tour, scriverò il tuo nome, e il rapporto con l’amore (Wind Summer festival 2017)

Francesco Renga al Wind Summer Festival questa sera

PERIODO D'ORO PER IL CANTANTE

Francesco Renga sarà tra i protagonisti del nuovo appuntamento con Techetechetè. Amatissimo dal pubblico di tutte le età, l'artista sta vivendo un momento doppiamente felice. Non solo è un'estate di successo dal punto di vista musicale - il suo nuovo singolo "Nuova luce" sta spopolando! - ma lo è anche dal punto di vista amoroso. Continua infatti a gonfie vele la storia d'amore (che è nata circa un anno fa) con Diana Poloni, con la quale pochi giorni fa il cantante è stato avvistato ad Alghero intento a godersi qualche giorno di relax. Un periodo d'oro insomma per Renga, artista del quale a Techetechetè ripercorreremo la carriera attraverso le canzoni più belle e famose, arrivando alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo, rivedendolo anche da giovanissimo con i Timoria. Dal primo Francesco Renga fino ad oggi, sarà un appuntamento da non perdere per tutti i fan del cantante. (Agg. di Anna Montesano)

LA FINE DELLA STORIA CON AMBRA E IL NUOVO AMORE

Anche Francesco Renga partecipa al Wind Summer Festival di questa sera, registrazione dell’evento messo in scena nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma nelle giornate tra il 22 e il 25 giugno. Il cantante è attualmente impegnato con il suo tour “scriverò il tuo nome” che lo sta portando in gran parte d’Italia. Attualmente fidanzato con Diana Poloni, una ristoratrice di Brescia, Francesco Renga si è lasciato alle spalle la lunga relazione con Ambra Angiolini, finita nel 2015, con la quale ha avuto due figli. Anche l’ex compagna è felicemente impegnata ed è balzata su tutte le copertine per la sua relazione con l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Nel corso di un’intervista rilasciata a Donnamoderna ha affrontato proprio il tema legato all'amore, ricordando come, anche s con Ambra sia finita, allo stesso tempo ogni relazione andrebbe affrontata come se dovesse durare eternamente. Ha poi affermato di essere sereno, anche grazie al rapporto ancora intrattenuto con l'ex compagna, che ha consentito peraltro di evitare traumi ai figli. In qualità di padre ha confessato invece di sentirsi terrorizzato dalla violenza endemica che caratterizza la società moderna, tanto da cantare il bene e l'amore proprio come forma di esorcismo. Si sente un padre molto presente e sempre pronto a dare l'esempio, non con le parole, bensì coi fatti. Un modo di fare mutuato proprio dal padre, osservandone i comportamenti e assimilandone i valori. Ha poi confessato di sentirsi ancora come una sorta di bambino e di essere fiero del lato infantile conservato nel corso del tempo, considerato un possibile aiuto anche sul lavoro. Infine ha affermato di sentirsi una persona fragile e di avere ancora alcune grandi paure, a partire da quella di essere abbandonato, impressione resa ancora più forte dalla morte della madre, avvenuta quando aveva 17 anni.

FRANCESCO RENGA, LA SUA CARRIERA

Nato a Udine nel giugno del 1968, Francesco Renga ha iniziato a frequentare l'ambiente musicale sin da giovanissimo, mettendosi ben presto in mostra per la grande presenza scenica e le ottime doti vocali. Entrato nei Timoria, in qualità di front-man, ne ha condiviso i destini artistici nei successivi tredici anni. Nel 2000 ha quindi iniziato la carriera da solista, con l'album che portava il suo stesso nome. Un esordio in studio che però non lo ha soddisfatto del tutto, pur raccogliendo buone critiche e un discreto successo commerciale. Il secondo lavoro in studio è arrivato due anni più tardi, quando ha dato alle stampe Tracce, uscito in contemporanea con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, nella categoria riservata ai big. Un lavoro salutato da ottimi riscontri in termini di vendite e al quale hanno poi fatto seguito altri cinque album: Camere con vista (2004), Ferro e cartone (2007), Un giorno bellissimo (2010), Tempo reale (2014) e Scriverò il tuo nome (2016).

